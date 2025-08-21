Путин: Русија има сигурен нуклеарен штит

Рускиот претседател Владимир Путин им честиташе на работниците и ветераните на руската нуклеарна индустрија за 80-годишнината од нејзиното основање.

– Благодарение на нивниот професионализам и посветена работа во текот на изминатите години, беа отворени стотици нови претпријатија, научни институти и дизајнерски бироа, изграден е уникатен научен и индустриски комплекс и формиран е сигурен „нуклеарен штит“ на Русија, истакна Путин.

Путин додаде дека нуклеарната индустрија со право ја отелотворува технолошката моќ на Русија.

Путин изрази увереност дека нуклеарната индустрија ќе продолжи со својот пат кон зајакнување на меѓународната соработка, пренесува Спутник. Тој додаде дека создавањето на нуклеарната индустрија во голема мера го определило развојот на одбранбената индустрија на земјата, придонело за постигнување стратешки паритет и обезбедување национална безбедност.

Тој, исто така, истакна дека тимот на државната корпорација „Росатом“ ефикасно ги решава проблемите со воведување револуционерни технологии во клучните сектори на економијата.

На 20 август 1945 година, раководството на СССР одлучи да ги формира организациските структури потребни за спроведување на советскиот нуклеарен проект. „Росатом“ моментално е лидер во светската атомска индустрија, а спроведува и големи проекти во ненуклеарни области. „Росатом“ има повеќе од 450 претпријатија и организации и вработува повеќе од 420 илјади специјалисти.