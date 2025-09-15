Путин: Русија мора да се стреми да биде пред светската економија

Русија мора да се стреми да биде пред светската економија, изјави рускиот претседател Владимир Путин.

„Не треба само да бидеме во чекор со глобалната економија, туку и да се стремиме да ја надминеме нејзината динамика преку отклучување на потенцијалот на нашите сопствени индустрии, региони и територии, развивање врски со странски партнери, широко воведување напредни технологии и совладување на нови ветувачки области на модерната економија“, рече Путин на владина седница за економски прашања. Тој истакна дека бруто домашниот производ на Русија пораснал за 0,4 проценти во споредба со истиот период минатата година.

„Според Министерството за економски развој, во јули, бруто домашниот производ пораснал за 0,4 проценти во споредба со истиот период минатата година, а во првите седум месеци од оваа година, растот на БДП изнесувал 1,1 процент“, рече тој. Рускиот претседател рече дека стабилноста на државните финансии директно зависи од состојбата во руската економија.

„Очигледно е дека стабилноста на јавните финансии и спроведувањето на планираните проекти и програми директно зависат од состојбата во руската економија“, рече шефот на државата. Путин, исто така, ги потсети членовите на владата на задачата за спречување на прекумерно заладување на руската економија.

„Разговаравме за потребата од преземање мерки за борба против инфлацијата, за зајакнување на макроекономската стабилност… И општото мислење беше дека е потребно да се оди по остриот раб и да не се поткопува макроекономската политика, да не се прелади економијата, да не се замрзнува“, заклучи Путин.