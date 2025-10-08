Путин свика итен состанок со генералите и ја објави тешката вест – ова се случи

0 SHARES Сподели Твитни

Украина намерно гаѓа цивилни објекти на територијата на Русија за да му покаже на Западот очигледни успеси, изјави рускиот претседател Владимир Путин.Тој посочи дека ваквите напади нема да му помогнат на Киев да го промени текот на конфликтот и најави понатамошно зајакнување на безбедносните мерки.Путин: Нападите се за пропаганда против ЗападотЗа време на оперативниот состанок со раководството на Министерството за одбрана, Генералштабот и командантите на воените групи, Путин рече дека нападите врз цивилната инфраструктура во руските региони се вршат исклучиво заради демонстрација на надворешната политика.– Киевскиот режим, обидувајќи се да им покаже на своите западни спонзори барем некаков успех, се обидува да нанесе удари длабоко на руска територија врз целосно мирни објекти – нагласи Путин.Тој додаде дека ваквите акции немаат воен ефект и нема да ѝ помогнат на Украина да ги постигне своите цели.Русија ги засилува безбедносните меркиПретседателот истакна дека Москва веќе презема дополнителни чекори за заштита на населението и стратешките објекти во внатрешноста на земјата.– Наша задача е да ја обезбедиме безбедноста на граѓаните на Русија и заштитата на стратешките објекти на државата – рече Путин.Претходно, рускиот претседател оцени дека вооружените сили на Украина се повлекуваат по целата линија на фронтот, додавајќи дека американскиот претседател Доналд Трамп е „многу разочаран“ од воените перформанси на Украина.Изјавите на Путин доаѓаат во време кога е забележано зголемување на бројот на напади со беспилотни летала и ракети врз цивилната инфраструктура во неколку руски региони, што Москва го толкува како обид на Киев да „одржи привид на динамика“ на фронтот и да добие дополнителна поддршка од Западот.

