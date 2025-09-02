Путин: Секој што има здрав разум може да види дека Русија никогаш не сакала или не сака да нападне никого

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин, по средбата со кинескиот претседател Си, се сретна и со словачкиот премиер Роберт Фицо, кој исто така пристигна на воената парада во Кина.Путин ги негира руските планови за напад врз ЕвропаВо заедничко обраќање со словачкиот премиер, Путин изјави дека „тврдењата на Европа дека Русија наводно планира напад врз неа се провокација или целосна некомпетентност“.„Секој разумен човек е совршено свесен дека во Русија никогаш немало, нема и никогаш нема да има желба да се нападне некого“, рече Путин.Путин, исто така, изјави дека ваквите тврдења се целосна бесмислица и немаат никаква основа.„Во врска со „агресивните планови на Русија кон Европа“, сакам уште еднаш да нагласам дека ова е целосна бесмислица која нема апсолутно никаква основа“, рече рускиот лидер.„Русија никогаш не била против членството на Украина во ЕУ“Путин, исто така, изјави дека Москва никогаш не се спротивставила на евентуалното членство на Украина во Европската Унија и ги отфрли тврдењата дека Москва некако планира да го нападне Фицо, критикувајќи ги украинските напади врз енергетската инфраструктура на Европа.На состанокот во Кина, рускиот претседател му рече на словачкиот премиер Роберт Фиц дека западните земји и воениот сојуз на НАТО се обидуваат да го покријат целиот постсоветски простор и дека Русија нема други цели освен заштита на своите интереси.Путин, исто така, рече дека Русија долго време трпела постојани напади од страна на украинските сили врз енергетската инфраструктура, а потоа почнала да возвраќа – и, како што вели, сериозно.

Putin:We endured for a very long time as Ukrainian troops carried out constant strikes on our energy facilities. After that, we began to retaliate. And we are retaliating, let’s say, in a serious way. That’s true.(Obviously, Russia has been attacking Ukrainian energy… pic.twitter.com/RUAm8oBuT3— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 2, 2025

Фицо ги критикува украинските напади врз енергетската инфраструктураФицо, од друга страна, изјави дека Братислава остро реагира на украинските напади врз објектите на енергетската инфраструктура.„Реагираме многу остро на нападите врз нафтената инфраструктура“, рече тој. Фицо додаде дека ќе го покрене ова прашање на состанокот со Володимир Зеленски во Ужгород на 5 септември.Кинескиот претседател Си ја одржува својата најголема воена парада досега во Пекинг оваа недела, по повод 80-годишнината од крајот на Втората светска војна во Азија (Ден на победата). Настанот има за цел да ја прикаже визијата на Кина за „нов глобален поредок“ и мултиполарен свет. Меѓу гостите се Путин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун, како и Роберт Фицо.



