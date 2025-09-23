Путин сериозно го предупредува Западот дека ќе одговори на сите закани не со зборови, туку со воени и технички мерки

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Москва е подготвена да одговори на „сите стратешки закани“ од Западот не со зборови, туку со „воени и технички мерки“.На состанокот на Рускиот совет за безбедност, Путин изјави дека „деструктивните чекори на Западот значително ги поткопаа темелите на конструктивните односи и практичната соработка меѓу земјите што поседуваат нуклеарно оружје“.Тој верува дека ова влијаело и врз билатералните и врз мултилатералните формати на дијалог.„Како резултат на прилично деструктивните чекори што претходно ги презедоа западните земји, темелите на конструктивните односи и практичната соработка меѓу државите што поседуваат нуклеарно оружје се значително поткопани. Темелите за дијалог во релевантни билатерални и мултилатерални формати се разнишани“, рече тој.Тој додаде дека одбивањето да се продолжи мораториумот за распоредување ракети со среден и краток дострел е „принуден чекор“ за Русија.Тој рече дека Москва е подготвена формално да се придржува до договорот уште една година по истекот на рокот во февруари 2026 година, но дека Русија ќе ги задржи ограничувањата само ако САД преземат „слични чекори“.На 4 август, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Русија е „многу претпазлива“ во врска со какви било изјави поврзани со нуклеарни прашања. Тој го објави ова откако американскиот претседател Доналд Трамп нареди две нуклеарни подморници да се приближат до Русија, по коментарите на Дмитриј Медведев, поранешниот руски претседател и претседател на Советот за безбедност.

Пронајдете не на следниве мрежи: