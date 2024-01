Путин, ти ли си? Новогодишниот говор на рускиот претседател отвори многу сомнежи (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Новогодишното обраќање на Владимир Путин предизвика коментари и шпекулации од корисниците на социјалните мрежи, кои се прашуваа дали рускиот претседател има некаква дигитална помош во тоа.

Телевизиското новогодишно обраќање на претседателот е традиција што ја започна поранешниот советски лидер Леонид Брежњев и е важен елемент на празничните прослави во Русија.

Обраќањето на Путин во неделата било претходно снимено и било емитувано пред полноќ во секоја од 11-те временски зони во Русија, според Гардијан. Неговиот говор го следеше цела земја. Иако Путин не зборуваше за руската војна во Украина, ниту ја спомна по име, тој рече дека „можеме да ги решиме најтешките проблеми“ и дека „нема сила што може да нè раздели“.

Apparently, the New Year greeting of Putin was AI-generated pic.twitter.com/kY4qRI3tzO— Mykhaïlo Golub (@golub) January 1, 2024

Набргу по неговиот говор, интернетот беше преплавен со коментари дека нешто во врска со неговиот изглед не се совпаѓа со реалноста, пишува Newsweek.

– Очигледно, новогодишната честитка на Путин ја генерира вештачката интелигенција (АИ) – објави во објава корисникот на X, Михаило Голуб, приложувајќи видео од говорот на рускиот претседател со заоблен врат, што покажува дека нешто не е во ред со тој дел од неговото тело.

– Види му го вратот, не е ни во костумот, што е ова? Премногу мрзливи за да носите костум? Или тоа е невронска мрежа – напиша корисникот РАСЕЛ.

Неговата објава беше споделена од проукраински корисник од Естонија, Регина Бауер, која рече дека адресата изгледа како „ВИ/зелен екран од бункерот“ (зелениот екран е техника на фотографирање каде што предметот е снимен пред зелена позадина за да дозволете други снимки да се уредуваат над неа).

Како што пишува Newsweek, нема докази дека Путин навистина не зборувал. Кремљ сè уште не го коментираше ова.



Пронајдете не на следниве мрежи: