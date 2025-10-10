Путин: Трамп направи многу за мирот

Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека неговиот американски колега Доналд Трамп „направил многу за мирот“, наведувајќи го прекинот на огнот на Блискиот Исток како пример, но додаде дека не е негова работа да одлучи дали Трамп ја заслужува Нобеловата награда за мир или не.

-Не е моја работа да оценувам дали сегашниот претседател на САД е достоен за Нобелова награда (за мир) или не – не знам. Но, всушност, тој прави многу за решавање на сложени кризи што траат со години, дури и децении, рече рускиот лидер.

Путин, исто така, го коментираше планот на Трамп за Газа, велејќи дека ако биде успешен, тоа би било „ништо помалку од историски настан“. „Ние ги поддржуваме американските иницијативи за завршување на војната во Газа“, рече рускиот претседател, зборувајќи со новинарите за време на неговата посета на Таџикистан.

Путин рече дека може да добие барање Русија да учествува во мировниот процес, со оглед на тоа што земјата изградила доверливи односи со арапските земји, особено со Палестинците.

Рускиот претседател, исто така, рече дека Трамп е искрен во својата желба да го реши конфликтот во Украина, додавајќи дека Москва и Вашингтон продолжуваат да се придржуваат до позициите договорени на состанокот во Енкориџ, Алјаска, одржан на 15 август.

-Русија и САД разбираат како мирно да го решат конфликтот во Украина, но ова е сложено прашање, рече Путин.

„Не откривме целосно што се дискутираше во Енкориџ. Само рековме дека постои општо разбирање од страна на САД и Руската Федерација за тоа каде треба да се движиме и кон што треба да се стремиме за да се стави крај на овој конфликт“, истакна тој.

Рускиот шеф на државата, исто така, посочи дека одговорот на Русија на евентуалното префрлање на ракетите Томахавк во Киев би бил зајакнување на системите за воздушна одбрана.

Путин истакна дека Москва веќе е вклучена во нуклеарна трка со големите светски сили, вклучувајќи ги и САД, и додаде дека некои земји веќе размислуваат за тестови на нуклеарно оружје, и ако го сторат тоа, Москва ќе биде подготвена и за такви акции.

Во меѓувреме, Белата куќа ја критикуваше одлуката на Комитетот за Нобелова награда за мир да ја додели Нобеловата награда за мир на лидер на венецуелската опозиција, наместо на претседателот на САД, Доналд Трамп.

-Претседателот Трамп ќе продолжи да склучува мировни договори, да ги прекинува војните и да спасува животи. Тој има хуманитарно срце и никогаш нема да има друг како него кој може да поместува планини само со својата волја, напиша портпаролот на Белата куќа, Стивен Чунг, на „Х“. „Нобеловиот комитет докажа дека ја става политиката пред мирот“, додаде тој.

Норвешкиот Нобелов комитет ја додели својата годишна награда на Венецуелката Марија Корина Мачадо, нарекувајќи ја „храбар бранител на слободата која се спротивстави на авторитарното владеење“.