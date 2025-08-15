Путин тргнa за САД, претседателската поворка ги опишува патиштата на Алјаска

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Руската Федерација, Владимир Путин, замина за Соединетите Американски Држави на историскиот самит со американскиот претседател, Доналд Трамп, кој се очекува да се одржи во Алјаска.Тој е придружуван од строги безбедносни мерки и оклопен конвој што го привлече вниманието на медиумите и јавноста.Снимките објавени од меѓународни извори го прикажуваат рускиот претседател како патува во црна оклопна лимузина, опкружен со импресивна колона од десетици возила. Конвојот се движи со брзина по патишта затворени за слободен сообраќај, кои претходно ги обезбедуваа локалните и федералните американски сили.Видеото јасно ги прикажува полициските автомобили како го придружуваат конвојот од двете страни, како и бело возило кое личи на брза помош – стандарден дел од безбедносниот протокол во вакви случаи. Присуството на брзата помош, како и други специјализирани возила, укажува на максимална подготвеност за секаква евентуалност.Се очекува овој состанок во Алјаска да биде еден од најчувствителните на меѓународната сцена, со оглед на тригодишната руска агресија во Украина.Американските власти сè уште не дадоа многу детали за агендата на состанокот, но темата за крајот на Украина, како и глобалната економија, ќе бидат во фокусот.#Putin on the way to #Alaska now , #Russian Presidential convoy moving through the streets of #Magadan in Eastern #Russia . pic.twitter.com/ikoUWlxeA1— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) August 15, 2025



