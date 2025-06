Путин: ,,Цела Украина е наша, каде и да стапне руски војник, тоа е наше“ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија не бара капитулација на Украина, туку признавање на реалноста „утврдена на терен“. Тој ова го изјави на пленарната сесија на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург.„Цела Украина е наша“Путин ја повтори својата теза дека ги смета Русите и Украинците за еден народ: „Верувам дека рускиот и украинскиот народ се еден. Во таа смисла, цела Украина е наша. Постои стара… не поговорка, туку правило – каде и да стапне руски војник, тоа е наше“.

Putin today: “All of Ukraine is ours… We have an old rule: wherever a Russian soldier steps, it is ours.”I don’t know how many times Ukrainians have to say this: 1) Russia doesn’t seek peace; 2) A Russian soldier will not stop in Ukraine.Here, added English subs for you. pic.twitter.com/A9ITqPiF4q— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 20, 2025

Рускиот претседател рече дека Русија никогаш не се сомневала во правото на Украина на суверенитет, но и дека Украина била „неутрална држава“ за време на прогласувањето на независноста во 1991 година. „Не ја исклучувам можноста за заземање на Суми“Тој тврди дека Русија е „принудена“ да воспостави безбедносна зона по должината на границата со Украина, пренесува Ројтерс. Путин рече дека „не го отфрла“ освојувањето на украинскиот Сумски регион. Во својот говор, тој исто така рече дека за време на освојувањето на рускиот Курски регион, украинските сили извршиле злосторства против цивилното население.Тој ги објасни руските воени дејствија со постојаните напади на украинската армија врз граничните области на Русија: „Зошто го правиме ова? Затоа што тие се закана за нас. Тие постојано ги гранатираат граничните области. Ова е резултат на нивните, според мене, апсолутно неписмени и целосно неоправдани потези“.„Употребата на нуклеарно оружје против Русија би била последната грешка“Тој, исто така, предупреди против можната употреба на нуклеарно оружје против Русија, велејќи дека тоа ќе биде крај за оние кои ќе го пробаат.„Употребата на нуклеарно оружје против Русија би била последната грешка на Киев“, рече тој, без да прецизира врз основа на што верува дека постои таква можност.Путин наредил целосна инвазија на УкраинаДа ве потсетиме дека кон крајот на февруари 2022 година, Путин започна целосна инвазија на Украина, со што ја започна најголемата војна во Европа од Втората светска војна. Инвазијата следеше по години дестабилизација и хибридна војна во источна Украина, како и по нелегалната анексија на Крим во 2014 година, но целосниот обем на агресијата – со копнени сили, ракетни напади и воздушни напади на повеќе фронтови – означи драматична ескалација на конфликтот.Оттогаш, десетици украински градови и села се срамнети со земја, вклучувајќи ги Мариупол, Бахмут, Северодонецк, Авдеивка и многу населби во регионите Харков, Херсон и Запорожје. Илјадници цивили се убиени, а милиони се принудени да избегаат.Руските сили продолжија да гранатираат цивилна инфраструктура, вклучувајќи болници, станбени згради, училишта, електроенергетскиот систем и засолништа, и покрај меѓународните конвенции за хуманитарно право. Обединетите нации и бројни меѓународни организации документираат бројни воени злосторства, вклучувајќи напади врз цивили, тортура, силување и присилно преместување на деца од окупирани територии.



Пронајдете не на следниве мрежи: