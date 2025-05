Путин ја собра војската на границата со Финска! Шокантни сателитски снимки се појавија, истото се случи и пред војната во Украина! „Русија собира војници“ (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Застрашувачкиот потег ги зголеми стравувањата и тензиите додека светот очекува можни директни мировни преговори меѓу Русија и Украина во Истанбул.Снимките ја покажуваат зголемената активност на руската воена инфраструктура во Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Олења на самиот северозапад од Русија, долж границата со НАТО, на кое Финска се приклучи во април 2023 година.Само во Каменка се поставени повеќе од 130 воени шатори, во кои можат да се сместат до 2.000 војници, објави СВТ.Потегот на Русија потсетува на активностите пред почетокот на војната во Украина!

Why is Putin massing troops on the border of Finland? Military build-up similar to the prelude to Ukraine war sparks alarm in NATO | Daily Mail Online https://t.co/hcf9LgWnpp— Hamish DBG (@HamishDBG) May 13, 2025

Русија предупреди дека ќе воведе „воено-технички мерки“ по пристапувањето на Финска во НАТО, а најновиот потег на Москва во Финска се толкува како обид за „намерно тестирање на единството на НАТО“.Веса Виртанен, заменик-шефот на одбраната на земјата, во интервју за „Велт“ изјави дека Русија постојано го тестира Член 5 со своите масовни миграции, сајбер напади, блокирање на GPS сигналите и напади во информацискиот простор.Повеќе војници отколку пред војната во Украина– За време на војната, таму беа стационирани 20.000 војници и околу четири резервни бригади. Сега ја гледаме Русија како гради нова инфраструктура и распоредува трупи. Во иднина таму ќе има повеќе војници отколку пред војната во Украина – рече Виртанен.„Волстрит џурнал“ кон крајот на април објави дека Русија ги проширува воените активности по должината на границата со Финска и гради нова воена база во градот Петрозаводск, околу 160 километри источно од Финска, под чија команда потенцијално ќе има десетици илјади војници.Западните воени и разузнавачки претставници наводно предупредиле дека овие единици би можеле да го формираат „’рбетот“ на руските сили кои се подготвуваат да се соочат со НАТО.Воениот аналитичар Емил Кастехелми ги опиша промените како знаци на „зголемена активност“ и одложено спроведување на мерките што ги вети Русија како одговор на проширувањето на НАТО.Во Петрозаводск, на околу 175 километри од границата, изградени се три големи магацини, од кои секој потенцијално може да смести околу 50 оклопни возила. Четвртиот објект е во изградба од април 2025 година. Аналитичарите веруваат дека новите структури можеби имаат за цел да го сокријат бројот на возила сместени таму.Северно од Арктичкиот круг, се реновира поранешната неактивна воздухопловна база Североморск-2. Сателитските снимки покажуваат повеќе хеликоптери паркирани во базата. Аналитичарите веруваат дека целта е да се обноват пистите за воени авиони со фиксни крила.Понатамошна активност беше забележана во воздухопловната база Олења, од каде, според украински извори, руските стратешки бомбардери извршуваат напади врз цели во Украина.Шефот на шведската одбрана, Михаел Клесон, рече дека активностите се чини дека ги потврдуваат претходните изјави на Русија за „воено-технички мерки“ како одговор на проширувањето на НАТО.„Кога аплициравме за членство во НАТО, Русија рече дека ќе преземе такви чекори. Сега гледаме дека тоа се случува“, рече Клесон.Членството на Финска во НАТО, кое беше формализирано во 2023 година, ја помести границата на алијансата директно на северозападниот дел на Русија. Оттогаш, Финска презеде чекори за зајакнување на сопствената одбранбена позиција, вклучително и воспоставување нов команден центар на НАТО во Лапонија, кој се очекува да стане оперативен подоцна оваа година.Иако Москва првично не покажа видлив воен одговор на проширувањето на НАТО, сателитските снимки сега укажуваат на постепени подготовки на руската страна од границата.Овие промени доаѓаат во време на тековните руски операции во Украина и континуираното меѓународно внимание фокусирано на военото присуство на Русија во балтичкиот и арктичкиот регион. Финските и шведските одбранбени претставници велат дека внимателно ја следат ситуацијата.

