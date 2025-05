Пјастри на Пол-Позиција во Имола, Предизвици за Ферари во Квалификациите

0 SHARES Сподели Твитни

Водачот во сезоната на Формула 1, Оскар Пјастри, успеа да ја освои пол-позицијата за трката Голема награда на Емилија Ромања. Австралиецот го зазеде првото место на стазата во Имола, оставајќи ги зад себе Макс Ферстапен од Ред Бул и Џорџ Расел од Мерцедес. Пјастри постигна неверојатно време од 1:14.670 во последниот круг, што му ја донесе оваа позиција. Актуелниот шампион Ферстапен заврши со време само 34 илјадити делови од секундата послабо од времето на Пјастри. Изненадување беше перформансот на Расел, којшто со средни тврди гуми извозе импресивен последен круг и го зазеде третото место пред својот колега од Мекларен, Ландо Норис. Третата стартна линија ја сочинуваа Фернандо Алонсо од Астон Мартин и Карлос Саинц од Вилијамс. Во четвртиот ред се пласираа Ленс Строл и Алекс Албон. Влез во првите десет обезбедија и Исак Хаџар од Рејсинг Булс и Пјер Гасли од Алпин. Големото прашање на квалификациите беше неуспехот на Ферари, бидејќи Шарл Леклер и Луис Хамилтон ќе стартуваат од 11. и 12. позиција. Трката за Големата награда на Емилија Ромања е закажана за недела, со почеток во 15 часот.

