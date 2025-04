Пјастри победи во Џеда и го презеде водството во шампионатот.

0 SHARES Сподели Твитни

Возачот на Мекларен, Оскар Пјастри, го освои првото место на трката за Големата награда на Саудиска Арабија, која беше петта по ред сезонава во Формула 1. Австралиецот обезбеди втора последователна победа на улиците во Џеда, откако беше најдобар и на трката во Бахреин минатата недела, а ова е негов трет триумф во сезоната. Најблиску до него беше Макс Ферстапен во болидот на Ред Бул, кој заврши со речиси три секунди заостанување, додека трето место освои возачот на Ферари, Шарл Леклер.

Ландо Норис, кој водеше во генералниот пласман во пресрет на трката во Џеда, успеа да се пробие до четвртата позиција иако стартуваше од 10. позиција поради грешка во квалификациите. На почетокот на трката, Пјастри го претекна Ферстапен, кој потоа презеде водство преку неправилна маневра, но не ја врати позицијата. Поради ова, трката беше прекината со излез на безбедносно возило, а Верстапен доби казна од пет секунди, што го забави и го исфрли од конкуренција за првото место.

Исто така, трката беше забележана по инцидентот на нејзиниот старт, кога Јуки Цунода и Пјер Гасли се судрија, предизвикувајќи излегување на безбедносното возило веќе петта година по ред. Гасли се повлече откако неговиот болид претрпе оштетувања, додека Цунода, исто така, наскоро се повлече во гаражата.

Подоцна во трката, Ландо Норис употреби поинаква стратегија, стартувајќи со тврда мешавина на гуми и максимално искористи нивната предност. Шарл Леклер направи слична тактика со средно тврдите гуми, а кога премина на тврдата мешавина, лесно го претекна Џорџ Расел. Расел заврши петти, 18 секунди зад Леклер и со седум и пол секунди пред Кими Антонели. Бодови освоија и Луис Хамилтон, Карлос Саинц јуниор, Алекс Албон, како и Исак Хајар од Расинг Булс.

Со оваа победа, Пјастри го презеде водството во генералниот пласман со 99 бодови, додека Норис е втор со 10 помалку. Ферстапен заостанува 12 бода зад лидерот. Следната трка во Формула 1 шампионатот е Големата награда на Мајами, која ќе се одржи од 2 до 4 мај.

