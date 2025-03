Пјастри ќе стартува прв во Кина, следен од Расел и Норис

0 SHARES Сподели Твитни

Австралиецот Оскар Пјастри ќе се појави на пол-позицијата за првпат во неговата кариера на главната трка во Формула 1 шампионатот. На квалификацискиот натпревар за Големата награда на Кина, Пјастри беше најбрз меѓу конкурентите. Изненадувачкиот Џорџ Расел од тимот на Мерцедес ќе започне од истиот ред како и Пјастри. Покажувајќи извонредна брзина во Шангај, Пјастри ја блесна во завршната сесија, освојувајќи го најдоброто време од 1:30.641 минути. Ова е прва пол-позиција во неговата кариера, иако минатата сезона двапати успеа да стигне до пол-позиција во спринт трките.

Близу зад Пјастри во стартната линија ќе биде Џорџ Расел, чија брзина заостануваше само 82 илјадити делови од секундата по Пјастри. На вториот ред ќе бидат Ландо Норис, кој беше победник на австралискиот натпревар, и актуелниот шампион Макс Ферстапен. Третиот ред го сочинуваат возачите на Ферари, Луис Хамилтон, кој триумфираше во спринтот во Шангај и Шарл Леклер.

Возачите на Рејсинг Булс имаа изврсни квалификациски перформанси, со Исак Хаџар и Јуки Цунода завршувајќи на седмото и деветтото место, додека меѓу нив е Андреа Кими Антонели, исто така од Мерцедес. Првата десетка ја комплетира Алекс Албон од тимот на Вилијамс. Трката за Големата награда на Кина ќе започне в недела во 8 часот по средноевропско време.

