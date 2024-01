РАБОТЕЛА ДО 99 ГОДИНИ, ДВА ПАТИ ГО ПОБЕДИЛА РАКОТ: Конкретни совети од докторка за долг и среќен живот

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа неверојатна жена и мајка на шест деца се развела на 70 години и тоа го смета за најтешкиот период во животот, покрај смртта на нејзината ќерка, за која не сака да зборува.

Во денешно време, кога ретко кој се храни здраво, кога физичката активност е заменета со седентарен начин на живот , а бројните болести станаа секојдневие, вистинско чудо е кога некој ќе доживее длабока старост. Да не зборуваме за луѓе кои можат да изгаснат сто свеќички од торта!

Како го прават тоа? Која е нивната тајна? Ова детално го откри д-р Гледис Мекгари (102) , која официјално се пензионираше дури на 86 години, но не престана да работи, а на 102 години напиша книга во која ги открива тајните на долгиот и среќен живот .

Докторката пред се нагласува како таа секогаш се трудела нејзиниот живот да има цел.

„Нема да го најдете ако не го барате“, вели искусниот лекар чија најголема страст во животот била „живата медицина“, која се фокусира на набљудување на болеста и болката како учител.

„Со разбирање што се обидуваат да ни кажат болестите, стануваме способни да го најдеме најдобриот начин да се справиме со нив“, објаснува таа во нејзината книга „Добро живеен живот: тајните на лекарите (102) за здравје и среќа на секоја возраст.

Гледис исто така вели дека со какви луѓе сте опкружени и како мислите е многу важно за среќен и здрав живот.

„Луѓето доаѓаат и си одат во нашите животи, но ние избираме кој ќе остане со нас да не поддржува“.

Студијата на Универзитетот Харвард, која траеше дури 85 години, покажа дека клучот за долговечноста и среќата е таканаречениот „социјален фитнес“, односно објективна проценка за тоа како и колку инвестираме во односите со блиските луѓе и колку сме спремни. ние самите треба да станеме добри пријатели и партнери на друг.

Некој може да помисли дека Гледис живеела живот исполнет со само среќни настани, но тоа не е ни блиску до вистината. Оваа неверојатна жена двапати се борела со ракот , во триесеттите и во деведесетите, но вели дека ниту тоа не ја скршило колку разводот што и го побарал сопругот кога имала 70 години и дека по 46 години брак !

Гледис и нејзиниот поранешен сопруг Били не само што беа во брак, туку и деловни партнери. И двајцата биле лекари и заедно во 1978 година го основале Американското холистичко медицинско здружение. Му родила шест деца, а заедно отвориле уште две клиники, а кога се развеле, Гледис не само што го изгубила сопругот, туку и деловниот партнер, кој започнал врска со нивната колешка.

Таа била скршена, но заедно со ќерката Хелена која тргнала по стапките на нејзините родители отворила нова клиника. Таа и денес вели дека секое утро има причина да се буди, но дека и требало многу време да прифати се што се случило. Вториот најголем животен удар беше смртта на нејзината ќерка, за која Гледис не сака да зборува.

“Тоа беше бавен процес. Имав 93 години кога целосно прифатив се што се случуваше”, вели Гледис. На прашањето зошто не се омажила повторно, кога Бил можел да се ожени, таа одговорила: „Да се ​​грижам за уште еден старец? Не, благодарам“.

Кога наполнила 86 години, официјално престанала да работи, но продолжила да прави телефонски консултации.

„Никој не рече дека не можам да зборувам“, се потсмева Гледис, која се смета за мајка на холистичката медицина.

Докторката Гладис е позната и по нејзината коса совршено исплетена во пунџа „круна“, која не ја скратила од својата 40-та година.

Оваа неверојатна жена вежба секој ден и живее сама, најчесто се грижи за себе без ничија помош, а на шега вели дека сите луѓе до 99 години ги смета за млади. Што се однесува до исхраната , Гледис смета дека е многу важно да се пие многу вода секој ден и да се јаде што е можно повеќе свеж зеленчук.

“Јади и месо. Кое? Она шо гледаш дека ти одговара . Ако не ти одговара, не јади”, категоричен е Гладис, кој смета дека и покрај се најважен е односот кон животот. Иако има 102 години, Гледис подготвила десетгодишен план за иднината. И во ниту еден момент не ѝ паѓа на памет дека по пат може да ја стигне смртта.

