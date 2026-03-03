Работел како собирач на ѓубре и освоил награда на лото: Спукал 11 милиони евра и завршил бездомник, еве на што ги потрошил парите

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од најпознатите добитници на лотарија во Велика Британија освои џекпот од 10 милиони фунти, кои успеа да ги потроши за околу осум години, по што аплицираше за својата стара работа како градски чистач. За многумина, добивањето на лотарија е сон, но реалноста за оние кои ги совпаѓаат бројките честопати изгледа повеќе како кошмар.

Прв обид за лото и огромна добивка

Кога бин Мајкл Керол купил лотариски билет од 1 фунта во ноември 2002 година, тоа му било првпат да игра, и секако неговите бројки биле добитни. Добивањето на лотарија од првиот обид е практично сон, а потоа 19-годишниот Керол си понел дома богатство кое, ако се искористи мудро, треба да му трае цел живот.

Брзо распространување на богатството

За жал, Керол ги потрошил сите свои добивки од лото за само околу осум години . Наречен „Лото Манијак“ од таблоидите, тој започнал со давање по 1 милион фунти на мајка му, тетка му и сестра му. Потоа инвестирал уште еден милион во шкотскиот фудбалски клуб „Ренџерс“ и ставил 3,9 милиони фунти во инвестициски фонд. Купил луксузни предмети , вклучувајќи вила вредна 325.000 фунти и злато вредно 150.000 фунти, како и нов Range Rover, два BMW M3, еден BMW Z4 и три Mitsubishi Evo автомобили.

Прекумерен начин на живот

Керол признал дека трошел по неколку илјади фунти дневно на кокаин, велејќи дека „почнал да го вдишува светот“ и дека станал алкохоличар кој го започнувал денот со „три реда Чарли и половина шише вотка“. Покрај тоа, трошел пари на „оргии од римски тип“ каде голи жени носеле послужавници со кокаин.

„Во секоја соба во мојата куќа имаше луѓе што мастурбираа. Жените едноставно ми приоѓаа и ми нудеа секс. Девојките беа целосно голи и им служеа кокаин на сребрени послужавници“, го опиша тој својот хедонистички начин на живот што го чинел и до 50.000 фунти од ноќ.

Проблеми и опасности

Сепак, не беше сè забавно, бидејќи еднаш ги најде своите пет кучиња убиени, а семејството уценето, додека друг пат го посетија мажи со пушки.

Врати се на стариот живот

До 2010 година, парите од лото речиси исчезнаа, а Мајкл Керол повторно аплицираше за својата стара работа како ѓубреџија. Според извештаите во весникот „Мирор“, подоцна нашол работа како доставувач на јаглен и рекол дека не би го заменил своето искуство бидејќи тоа биле „најубавите 10 години од мојот живот за една фунта“.

„Не се осврнувам на минатото со никакво жалење, тоа е сигурно, не би сакал да го вратам времето“, рече Керол.

Вистинска приказна од партали до богатство што покажува колку брзо среќата може да исчезне и колку е важно управувањето со парите.

