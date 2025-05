Работилница на „Макпетрол“ за родители за справување со врсничко насилство утре во Гази Баба

0 SHARES Сподели Твитни

Во големата сала на Општина Гази Баба, утре на 14 мај, родителите ќе можат да учествуваат во дискусија за врсничкото насилство. Оваа работилница, организирана од страна на „Макпетрол“, ќе започне во 18 часот, дел од кампањата „Стоп за булинг”, која има општествено одговорен карактер. На средбата, родителите ќе добијат поголем увид во проблемот со врсничкото насилство. Како главен говорник на стручниот дел ќе се претстави психологот Деспина Стојановска, со работилницата водена од актерот Сашко Коцев. „Макпетрол“ досега има организирано 14 слични работилници за родителите како дел од овој дел од нивната кампања. Врсничкото насилство е тема на дискусија во различни општини како Илинден, Петровец, Бутел, Чучер-Сандево, Битола, Ѓорче Петров, Кавадарци и Демир Капија, Крива Паланка и други. Работилници од овој вид се одржаа во Штип, со присуство на граѓани од Свети Николе, Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Центар, Куманово, како и во Кочани, со учество на граѓани од Виница и Берово.

Овие средби се прекрасна можност за родителите да се информираат за врсничкото насилство и неговото влијание врз децата, како и да се едуцираат за начините на препознавање и разрешување на ваквите случаи. Споделувањето на лични искуства и приказни поврзани со булингот е составен дел на овие состаноци, додека психологот дава истражен увид на темата. Исто така, членови на стручните служби на училиштата кои работат со учениците во случаи на врсничко насилство учествуваат во овие настани.

Кампањата „Крени глас против врсничко насилство“ на „Макпетрол“ доби силна поддршка, приклучувајќи 26 општини кои потпишаа меморандуми за соработка. Во првиот дел, работилници за ученици беа организирани во повеќе од 150 основни училишта. Преку платформата kreniglas.mk, јавноста може да добие повеќе информации за врсничкото насилство. Меѓу најважните стратешки цели на „Макпетрол“ е општествената одговорност, а преку оваа кампања, компанијата придонесува кон зачувување на јавниот интерес за овој важен проблем. Младите ќе останат во фокусот на општествено одговорните активности на „Макпетрол“ во иднина.

