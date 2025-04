Работилница на „Макпетрол“ за спречување на врсничко насилство

0 SHARES Сподели Твитни

Во училишната зграда “Гоце Делчев” во Илинден, утре (24 април) ќе се одржи едукативна работилница наменета за родители од овој регион и Петровец. Овие средби, како и претходните, се отворени за сите родители кои живеат во овие две скопски општини и сакаат да присуствуваат. Оваа активност се спроведува во склоп на општествено-одговорната кампања на „Макпетрол“ наречена „Стоп за булинг“. Работилницата ќе започне во 18 часот. На психолошките аспекти на проблемот ќе се обрати психологот Деспина Стојановска, а за водител е назначен актерот Сашко Коцев. „Макпетрол“ е одговорен за организирањето на 12 вакви родителски работилници во општини кои ја поддржуваат кампањата „Крени глас против врсничко насилство“. Во досегашните сесии, родителите од Бутел и Чучер-Сандево, Битола, Ѓорче Петров, Кавадарци (вклучително и Демир Капија), Крива Паланка, Штип, Свети Николе, Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Центар, Куманово и Кочани, со учество на граѓани од Виница и Берово, дискутираа за оваа проблематика. Компанијата „Макпетрол“ има за цел, преку овие настани, да овозможи на родителите отворено да разговараат и да добијат повеќе информации за врсничкото насилство. Преку интеракции со психологот и претставници од образовните институции, родителите добиваат можност да го разберат проблемот со сеопфатно увидување. За време на овие сесии, врсничкото насилство се анализира од повеќе перспективи, а присутните имаат можност да ги споделат своите искуства ако се соочиле со такви ситуации. Кампањата „Крени глас против врсничко насилство“ на „Макпетрол“ веќе повеќе од една година активно се зафаќа со овој проблем и се обидува да најде долгорочни решенија. Нејзината важност е препознаена и поддржана од 26 општини што потпишаа меморандуми за соработка. Во првата фаза од кампањата, дополнително, беа организирани работилници за ученици во над 150 основни училишта. На интернет порталот kreniglas.mk, кој е главен извор за кампањата, може да се најдат бројни информации и едукативни материјали за врсничкото насилство. За „Макпетрол“, општествената одговорност е значаен стратешки приоритет, со чија реализација сериозно се посветува. Целта на „Крени глас против врсничко насилство“ е да ја зголеми јавната свест за проблемот со булингот и да помогне во изнаоѓање на трајни решенија. Младите се и ќе останат важен фокус на општествените активности на компанијата.

