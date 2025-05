Работилница со драматургот Билјана Крајчевска на фестивалот во Битола

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународниот фестивал за монодрама го продолжи своето издание со работилницата „Еден збор, безброј приказни“ под водство на драматургот Билјана Крајчевска. Во рамките на дополнителната програма, НУ Центар за култура-Битола најави промоција на монографија насловена „1/4 век Интернационален фестивал на монодрама“. Љупка Стефановска, претседателката на Советот на фестивалот, изјави за МИА дека оваа година програмата надвор од главниот дел е извонредно богата, а работилниците се насочени кон најмладите. На денешната сесија учествуваа деца на возраст од 12 до 16 години, со намера да научат да создаваат и изведуваат сопствени кратки лични или измислени монолози, додека Крајчевска им нуди совети за развој на монодрама. Оваа активност трае два дена, а на 22 мај, во рамките на фестивалот, ќе се одржи и работилница предводена од Роналд Ранд, културен амбасадор и магистер по глума од САД, кој ќе говори на темата „Уметноста на трансформацијата“.

Во своето 26-то издание на фестивалот ќе биде претставена монографијата „1/4 век Интернационален фестивал на монодрама – Битола“, со 161 страница на која авторите, професор д-р Сашо Димоски и драматургот Билјана Крајчевска, имаат документрано материјали поврзани со 25 години одржување на фестивали на монодрама, добитници на награди, и многу други значајни личности кои го поддржале настанот, вклучувајќи ја основоположничката Љупка Коларова Пајевиќ. Завршетокот на дополнителната програма е планиран со две панел дискусии и промоција на книгата „Алма Малер“ од Сашо Димоски. Во вечерниот натпреварувачки дел ќе настапат литванскиот актер Ауримас Пинтулис со монодрамата „Приказната за г-дин Сомер“ и македонскиот актер Здравко Стојмиров со монодрамата „Криг“.

