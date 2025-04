Работилници против врсничко насилство во општина Бутел организирани од „Макпетрол“

0 SHARES Сподели Твитни

Родителите од регионите Бутел и Чучер-Сандево ќе имаат можност утре да учествуваат во дискусија на тема врсничко насилство, како дел од инцијативата на „Макпетрол“. Оваа едукативна сесија ќе биде отворена за сите заинтересирани родители од двете општини, и ќе се одржи на 2 април, почнувајќи од 18 часот, во просториите на основното училиште „Св. Климент Охридски“ во Бутел. Кампањата „Крени глас против врсничко насилство“ веќе се спроведе во 11 општини, при што родители од места како Битола, Ѓорче Петров, Кавадарци со Демир Капија, Крива Паланка, и други, учествуваа во работилниците. Во Штип, жителите од Свети Николе, Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Центар, Куманово, како и Кочани, Виница и Берово, беа поканети да се приклучат.

На оваа дванаесетта сесија во Бутел, психологот Деспина Стојановска ќе даде стручни информации, додека актерот Сашко Коцев ќе ја води средбата. Овие сесии, организирани од „Макпетрол“, се насочени кон обезбедување на родители со информации за врсничко насилство. Психологот редовно објаснува како да се препознае проблемот и какво е неговото влијание врз секојдневието и развојот на младите. Родителите, како личности со клучна улога во развојот на децата, преку овие сесии добиваат можност да го разгледаат проблемот и да се вклучат во неговото решавање. Дополнително, стручните служби од училиштата учествуваат и поддржуваат според нивните специфики кога се среќаваат случаи на насилство.

Кампањата на „Макпетрол“, „Крени глас против врсничко насилство“, со поддршка на 26 општини со кои компанијата има меморандуми за соработка, продолжува да го подига јавниот интерес за решавање на ова сериозно прашање. Работилниците за ученици кои се одржаа во повеќе од 150 основни училишта, претставуваат основа за оваа иницијатива. Платформата kreniglas.mk нуди изобилство од информации за врсничко насилство и овозможува анонимни лични искуства со булингот, како и достапност на едукативни материјали. „Макпетрол“ ја смета општествената одговорност за еден од своите врвни приоритети и планира идни активности кои ќе се фокусираат на младите.

