Работи што не треба да ги чувате дома по 50-тата година: Носат осаменост и тага

Експертите откриваат кои предмети треба да се отстранат од видливите делови од куќата за повеќе мир и среќа.

Според популарното верување, постојат неколку предмети што не треба да се чуваат на видливо место во домот по 50-тата година од животот . Без разлика дали веруваме во симболиката или не, факт е дека начинот на кој го обликуваме нашиот животен простор силно влијае на расположението, чувството на леснотија и енергијата на домот.

Како што минуваат годините, нашите домови се менуваат исто како и ние. Кога сме млади, се стремиме кон минимализам, транспарентност и слобода, но со текот на времето, животот природно се збогатува со предмети. Сувенири од патувања, подароци полни со емоции, алатки што „можат да ни бидат од корист“, колекции што сè уште не се завршени и секогаш претставуваат работи што – можеби, еден ден – би можеле да ни бидат потребни.

Резултатот е дом полн со слоеви, приказни и спомени.

Луѓето во постари години често акумулираат работи од две причини: од практичност и од нежност . Практичноста вели: „Не го фрлај, ќе ти треба“. Нежноста шепоти: „Ова ме потсетува на…“.

Во оваа динамика, се создаваат ентериери кои се функционални, но исто така и длабоко емотивни .

Интересно е што овие предмети ретко се кријат – сосема спротивното. Тие се чуваат на видливи места: на полици, комоди, работни маси, дури и кујнски шанкови. Како нивното присуство да е исто толку важно колку и нивната функција. Тие стануваат мали споменици на нашиот живот, потсетници за сè што сме доживеале, виделе или мудро сме ставиле настрана „за секој случај“.

Сепак, експертите за внатрешно уредување и психолозите предупредуваат дека одредени предмети во домовите на постарите лица можат да предизвикаат непријатност кај гостите, како и несакани емоции кај самите сопственици . Затоа е корисно повремено да се „среди менталниот и просторниот распоред“, за енергијата на домот да остане топла, хармонична и пријатна.

Подолу е листа на работи што луѓето над педесет години треба да ги тргнат настрана, дискретно да ги тргнат или целосно да ги отстранат од видливите делови од домот.

1. Стари залихи на лекови

Кутиите полни со шишиња, апчиња и напивки честопати зафаќаат цели површини. Освен што создаваат впечаток на мини клиника, тие претставуваат и здравствен ризик – многу лекови ја губат својата ефикасност по истекот на рокот на траење и можат да бидат опасни.

Редовно проверувајте го датумот на истекување.

Задржете само она што навистина ви е потребно.

Остатокот фрлете го правилно во аптека.

2. Премногу стар мебел во музејски стил

Антиквитетите можат да додадат карактер на еден простор, но ако целиот дом е исполнет со тешки ормари, темно дрво и избледени таписерии, се добива впечаток дека времето застанало. Гостите честопати се чувствуваат како да се во музеј, а не во дом каде што живее и дише секојдневниот живот.

Комбинирајте ги старите со модерните детали.

Освежете го просторот и отстранете ги непотребните делови.

3. Натрупани предмети „кои можеби ќе ви бидат потребни“

Стари тегли, празни шишиња, кутии, весници и разни ситни предмети „за секој случај“ само зафаќаат простор и создаваат визуелен замор.

Дајте приоритет на функционалноста.

Зачувајте само она што навистина го користите.

4. Лични писма и документи на видливо место

Спомените се драгоцени, но личните писма, дневници и документи не треба да бидат на отворени полици. Зачувувањето на вашата приватност е дел од почитувањето на себеси – и вашите гости.

Чувајте ги посебните спомени во кутии, албуми или дигитална архива.

Избегнувајте да откривате нешто што е емоционално болно или премногу интимно.

5. Премногу евтини сувенири и предмети без лично значење

Магнетите, фигурините и шолјите честопати имаат повеќе врска со луѓето што ги дале отколку со нас. Ако ги има премногу, просторот го губи својот идентитет и впечатокот за елеганција.

Чувајте само предмети што ве одразуваат вас, вашите приказни и вашата естетика.

6. Фотографии што предизвикуваат тага

Големите фотографии од луѓе кои повеќе не се дел од нашите животи – без разлика дали поради раскинување, загуба или промена на врската – можат да бидат моќен дневен емотивен поттик.

Покажете фотографии што навистина ве прават среќни.

Чувајте ги другите дискретно во албуми.

7. Предмети кои симболично ја „задржуваат“ енергијата од минатото

Според локалните верувања, одредени предмети можат да привлечат осаменост, статичка енергија или тежина. Иако верувањето не е закон, многу луѓе потврдуваат дека се чувствуваат подобро кога ќе го отстранат она што повеќе не им служи.

По педесеттите, а особено по шеесеттите, домот станува огледало на душата . Треба да зрачи топлина, леснотија и мир. Предметите што ги гледаме секој ден влијаат на нашите емоции повеќе отколку што сфаќаме. Затоа е добро прашање да си го поставиме од време на време: „Дали ова сè уште ми носи радост? Дали сакам моите најблиски да го видат ова?“.

Ако одговорот е „не“, можеби е време за нежно, нежно и ослободувачко средување.

Ослободувањето простор секогаш значи ослободување на здивот – и правење простор за нови, убави моменти .

