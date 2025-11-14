Рада Манојловиќ се мажи – Свадбата почнува од Четереж: „Се шуњаме со години“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Рада Манојловиќ најави голем проект, по што ќе следи свадба со својот избраник, која ќе започне во нејзиниот роден Четереж.

Манојловиќ, која по многу години конечно се насели во српската престолнина , истакнува дека моментално е фокусирана на својата кариера и подготвува големи проекти.

Сега е мојот последен воз во однос на силата, младоста и младешкиот изглед. Мојата цел се концерти, за да може оваа дива да се отелотвори во материјална, односно визуелна смисла. Тие турнеи ќе траат една година, па ќе видиме. Свадбената забава сигурно ќе замине од Четереж. Ништо не се шпекулира, не сакам да зборувам однапред, татко ми ќе се налути. Публиката е воодушевена што сум среќна – рече Манојловиќ .

Таа се осврна и на врската со партнерот Владимир Ранковиќ, со кого соработува.

– Засега, тоа е добитна комбинација, што Бог ја дал и претходно. Среќата не може да се скрие. Убаво е да се биде со некого на пат, убаво е кога некој те поддржува.

Рада Манојловиќ

Откако таткото на Раде, Раде откри дека неговата ќерка официјално не го запознала со дечко, еве што има да каже за тоа:

– Тој е дипломат, подобар е од мене на интервјуа, сè е како што кажа. Тој не знае ништо. Разбира, се шмугаме со години и тој изгледа не знае. Не го кријам тоа од татко ми, го кријам од сите. Нека татко ми биде светол пример дека не сум некој што зборува за мојата интимност, дури и ако имам некого, дури ни татко ми. Ако ми е убаво, живеам во тој свој свет, за никој да не знае, кога ќе се случи нешто големо, ќе биде големо – изјави Рада Манојловиќ за ТВ Блиц и додаде:

Рада Манојловиќ

– Важно е што се познаваат, иако не му кажав дека не ми е партнер. А фактот што рече дека не му се допаѓа бидејќи не пие, тоа е комплимент за мене , а тато е трениран. Тато може да оди на Олимписките игри.

