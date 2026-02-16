Радев е омилен во Бугарија, но не доволно за да основа влада ако победи на изборите

Ново истражување на јавното мислење, спроведено од социолошката агенција „Маркет линкс“, покажува дека, доколку парламентарни избори се одржат во моментов, во Народното собрание на Бугарија би влегле пет политички формации, при што убедливо би водела идната коалиција околу Румен Радев, пренесе „Новините“.

Според податоците, формацијата на Радев би освоила 25,6 отсто од гласовите од оние што изјавиле дека би излегле на гласање, по што следуваат централно-десничарската партија ГЕРБ со 15,4 отсто и либералната коалиција „Продолжуваме со промената – Демократска Бугарија“ (ПП–ДБ) со 12,5 отсто.

Парламентарниот праг би го поминале и „ДПС – Нов почеток“, предводена од контроверзниот олигарх Делјан Пеевски, кој е под санкции од САД, со 10,5 отсто, како и десничарската националистичка партија „Преродба“ со 4,5 отсто, додека левичарските формации остануваат далеку под прагот од 4 проценти.

Истражувањето е спроведено во периодот од 7 до 13 февруари 2026 година. Опфатени биле 1.019 испитаници на возраст од 18 години и повеќе, преку теренски интервјуа и преку онлајн анкета. Според резултатите, 56 отсто од Бугарите во моментов изјавуваат дека се подготвени да гласаат, што е значително повисоко ниво на изборна ангажираност во споредба со излезноста од 38,94 проценти на парламентарните избори во 2024 година.

„Гласачите им веруваат на луѓе, а не на програми“

Коментирајќи ги резултатите, управувачкиот партнер на „Маркет линкс“, Добромир Живков, оцени дека Радев има јасен потенцијал да се наметне како водечка политичка сила, но нагласи дека не станува збор за масовен бран сличен на претходните политички „пробиви“, како подемот на Симеон Сакскобурготски или подемот на ГЕРБ во 2009 година. Според него, јавните ставови и натаму се силно персонализирани, а гласачите продолжуваат да им веруваат првенствено на поединци, а не на програми и на политики.

Кога станува збор за довербата во институциите, Народното собрание се наоѓа на дното на скалата на јавна доверба. Румен Радев во моментов ужива највисоко ниво на лична доверба кај граѓаните, по што следува лидерот на „Преродба“, Костадин Костадинов. Лидерот на ГЕРБ, Бојко Борисов, е трет по рејтинг, а зад него е лидерот на партијата „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), Радостин Василев.

Живков посочи и дека кај електоратот, кој најрано би излегол да гласа, се забележуваат посилни евроскептични и поизразени проруски ставови.

Доколку проектираните резултати се преточат во пратенички мандати во парламент од 240 места, коалицијата околу Радев би добила 89 пратеници, ГЕРБ 54, ПП–ДБ 44, „ДПС – Нов почеток“ 37, а „Преродба“ 16. Партијата МЕЧ, Бугарската социјалистичка партија (БСП) и неколку други партии, кои моментално имаат пратеници, би останале надвор од парламентот.

На Радев би му требала коалиција за да го освои парламентот

Според проекцијата на „Маркет линкс“, формацијата околу Румен Радев би обезбедила 89 пратеници со 25,6 отсто од гласовите, што значи дека би ѝ недостигале уште 32 пратеници за самостојно владеење. Дури и како водечка политичка сила, Радев не би можел да формира еднопартиска влада и би морал да обезбеди поддршка од најмалку уште една парламентарна група за да стигне до парламентарно мнозинство.

Анкетата регистрира и раст на личната доверба во Радев, која изнесува 51 отсто – зголемување за шест процентни поени во однос на претходниот месец. Овој пораст доаѓа и покрај фактот што тој сè уште јавно не ги објавил коалициските партнери, кандидатите и деталните политики, освен најавите дека ќе се бори против, како што вели, вкоренетиот олигархиски модел и против корупцијата.

Радев потврди, и во Бугарија и на средби со бугарските заедници во странство, вклучително и во Берлин, дека ќе учествува на предвремените избори преку коалиција, а не преку новорегистрирана партија. Тој најави дека името, структурата и програмата на коалицијата официјално ќе бидат доставени до Централната изборна комисија најдоцна до 4 март, согласно законските рокови. До тогаш, намерно ги задржува во тајност имињата на партнерите и кандидатите, наведувајќи дека постои ризик од институционални притисоци и обиди во последен момент да се блокира иницијативата.