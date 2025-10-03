Радев: За да продолжиме да градиме односи со нашите браќа од Македонија, мора да направиме чекор кон историската вистина

0 SHARES Сподели Твитни

За да продолжиме напред како општество свесно за своите корени и да градиме добрососедски односи и меѓусебна доверба со нашите браќа од Република Северна Македонија, мора да направиме чекор кон историската вистина. Не само младите, туку и сите политичари мора да го развијат „Македонскиот алманах“, ова дело на нашите предци, дури и да биле во емиграција, за да видат како се заштитени бугарскиот корен, дух и јазик.Ова го изјави претседателот на Бугарија, Румен Радев, на официјалната презентација на фототипското издание на делото „Македонски алманах“, објавено во 1940 година во Индијанаполис, САД, од страна на Македонската патриотска организација (МПО). Настанот се одржа во ректоратот на Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски“.Радев нагласи дека „Македонскиот алманах“ е непроценливо сведоштво за важната и вечна кауза на македонските Бугари и нивните заедници во Соединетите Американски Држави, Канада и Австралија за зачувување на милениумскиот бугарски идентитет и јазик.„На страниците на оваа возбудлива книга, гледаме како се одвива цела една ера со нејзините стремежи, емоции, идеи и идеали“, рече Румен Радев.„За да продолжиме напред како општество кое е свесно за своите корени и да градиме добрососедски односи и меѓусебна доверба со нашите браќа од Република Северна Македонија, мора да направиме чекор кон историската вистина. И овој алманах јасно го покажува тоа“, рече претседателот.

