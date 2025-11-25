Радев: Северна Македонија треба веднаш да покрене кривична постапка за сите напади врз Бугарите таму

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Република Бугарија, Румен Радев, изјави дека Република Северна Македонија мора веднаш да започне ефикасна истрага и гонење на сите напади врз Бугарите ако сака да продолжи по патот на европската интеграција.

Неговиот коментар дојде по нападот врз новинарот и јавна личност Владимир Перев во Скопје.

„Крајно време е Република Северна Македонија да започне ефикасна истрага и гонење на сите напади врз Бугарите таму. Ова е единствениот начин оваа земја да ја постигне својата европска интеграција“, нагласи Радев.

Претседателот прецизираше дека лично го покренал прашањето и со шефот на државата на Северна Македонија и со премиерот во Скопјe.

Случајот Перев, според него, е „добра причина конечно да се започне со вистинска промена“, бидејќи и сторителот и мотивот се јасни.

