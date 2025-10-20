Радијаторите греат двојно повеќе со овој трик: Куќата е многу потопла, а сметките се за 50% пониски!

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од наједноставните и најефикасните трикови за намалување на трошоците за греење е поставување алуминиумска фолија зад радијаторот. Иако изгледа како уште еден интернет трик, многумина се убедија дека навистина функционира. Меѓу нив е и Клер Даглас Сејлинг, блогерка која го сподели своето искуство. Откако забележа дека нејзините соби се ладни дури и со вклучено греење, таа одлучи да го проба овој метод и резултатите ја воодушевија.

Како функционира трикот со алуминиумска фолија?

Фолијата ја рефлектира топлината назад во просторијата, наместо да се губи низ ѕидот. На овој начин, просторот се загрева побрзо и порамномерно, што ви овозможува:

Да користите помалку енергија

Побрзо да ја достигнете посакуваната температура

Да платите пониска сметка за греење

Како сами да го направите тоа?

Најдобро е фолијата да ја поставите на цврста површина како што е картон, за да остане рамна и рамномерно да ја рефлектира топлината. Еве ги едноставните чекори:

Земете алуминиумска фолија (свртете ја сјајната страна кон собата).

Покријте парче картон со фолија.

Поставете го зад радијаторот – не мора да се лепи.

Дали навистина заштедува пари?

Ефектите се видливи. Веднаш ќе почувствувате дека вашиот стан е потопол и ќе видите колку вашите трошоци за греење ќе бидат пониски на вашите сметки на крајот од месецот. Истражувањата и корисничките искуства покажуваат дека до 30% од топлината се губи низ ѕидовите, а рефлектирачката фолија помага да се врати оваа енергија во просторот.

Пронајдете не на следниве мрежи: