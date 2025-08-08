Разбиена албанска нарко организација – уапсени 14 лица и запленети милионски вредни недвижнини

Албанското специјално обвинителство против корупција и организиран криминал – СПАК спроведе една од најголемите операции против дрога во последните години, насочена кон развивање на албанска криминална организација која дејствувала на глобално ниво, стои во соопштението на Обвинителството, пренесува Газета експрес.

Истрагите на СПАК открија дека оваа група контролирала комплетен синџир на трговија со кокаин, во кој се наведувале до 17 тони дрога транспортирана од латиноамериканските пристаништа до европските.

Откриено се повеќетонски пратки кокаин од Латинска Америка до главните пристаништа на ЕУ, вклучувајќи ги Хамбург и Антверпен, а незаконски стекнатите средства, главно биле инвестирани во недвижнини во Албанија. Според истрагите, криминалната група го контролирала целиот синџир на трговија со луѓе, од производство во Латинска Америка, преработка и складирање во Парагвај, меѓународен транспорт во контејнери, до дистрибуција и перење пари во Албанија и во странство.

Операцијата била спроведена од албанската полиција, во тесна соработка со Европол и органите за спроведување на законот од Германија, Белгија, Франција, Холандија и Италија.

Специјалниот суд попладнево изрекол 16 безбедносни мерки, при што на 14 лица им е изречена мерка „затворски притвор“, додека на две задолжително јавување во судот.

Покрај недвижен имот во Албанија, вреден милиони евра, конфискувани се и 111.800 евра во готовина, 4.000 американски долари и 880.000 леки.