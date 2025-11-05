Разбиени се криминални мрежи во Германија кои извлекувале стотици милиони евра преку нелегални трансакции

0 SHARES Сподели Твитни

Европол вчера разби три големи мрежи за измами и перење пари во Германија, кои беа под истрага од декември 2020 година.

Беа извршени повеќе од 60 претреси на куќи, а 18 лица беа уапсени.

Криминалните мрежи се осомничени за злоупотреба на информации од кредитни картички за повеќе од 4,3 милиони иматели на картички во 193 земји.

Вкупно, проценетата штета од оваа измама надминува 300 милиони евра, а обидот за штета изнесува повеќе од 750 милиони евра.

Европол ја поддржа оваа истрага, која се фокусираше на 44 осомничени од Германија и други земји. Меѓу осомничените се лица за кои се тврди дека се вклучени во мрежи за измама, раководители на германски даватели на услуги за плаќање, посредници, даватели на криминал како услуга кои снабдувале фиктивни компании и независен менаџер за ризик.

Само во Германија, истражителите претресоа 29 објекти во неколку федерални држави и извршија пет налози за апсење.

Вклучени беа повеќе од 250 полицајци од Федералната канцеларија за криминалистичка полиција, Канцеларијата на главниот државен обвинител во Кобленц, Федералниот орган за финансиски надзор (BaFin) и единицата за даночни истраги. Како дел од истрагата, средства во вредност од над 35 милиони евра беа обезбедени во Луксембург и Германија.

Помеѓу 2016 и 2021 година, осомничените наводно користеле украдени информации од кредитни картички за да создадат приближно 19 милиони лажни онлајн претплати на професионално водени веб-страници, кои првенствено нуделе порнографија, услуги за запознавање и стриминг.

Овие веб-страници се дизајнирани да избегнат индексирање од пребарувачите, што ги прави достапни само преку директни URL-адреси или врски.

Провизиите за кредитни картички беа ниски, околу 50 евра месечно, со нејасни описи, што им отежнуваше на корисниците на картички да идентификуваат неовластени трансакции.

Осомничените наводно ја користеле инфраструктурата на четири големи германски даватели на услуги за плаќање за обработка и перење нелегални трансакции. Шестмина осомничени, вклучувајќи раководители и службени лица, се обвинети за договарање со мрежи на измамници, дозволувајќи им пристап до инфраструктурата за плаќање во замена за надоместоци.

За да ги прикријат своите активности, осомничените користеле бројни фиктивни компании, првенствено регистрирани во Велика Британија и Кипар.

Овие компании беа користени за дистрибуција на лажни трансакции, минимизирајќи го ризикот од враќање на средства и откривање.

Денот на акцијата следеше по обемни истраги, и национални и меѓународни, кои вклучуваа повеќе од 90 барања за правна помош испратени до 30 земји.

Успехот на операцијата се припишува на тесната соработка со властите во САД, Канада, Сингапур, Велика Британија, Луксембург, Холандија, Кипар и Шпанија.

