РАЗБИЕН МИТОТ ЗА „8 ЧАСА“ Еве колку сон ви е навистина потребен за здрав живот

0 SHARES Сподели Твитни

Сме слушнале многу информации за нашиот биолошки часовник и како почитувањето на нашите циклуси на спиење може да има големи здравствени придобивки. Обично, луѓето мислат дека 7-8 часа се доволни, но тоа не е секогаш случајот.

Спиењето е составен дел од нашиот живот. По долг, тежок ден на работа нема ништо подобро од сонот. Здравиот сон е многу важен за одмор и опоравување. Но колку часови е потребно да спиеме?

Недостаток на сон

Многу од нас чекаат да дојде викенд за да се одморат. Но потребно е да се наспиете и во текот на неделата. Најпрво, недостатокот на сонот влијае врз квалитетот на идното спиење. Второ, недостатокот на сон има штетен ефект врз нашето здравје. Ако не спиеме доволно, се намалува нашиот имунитет и тоа може да доведе до сериозни последици.

Доколку не спиете доволно, го зголемувате ризикот од развивање на следниве проблеми и болести:

Исцрпеност

Депресија

Промени во функцијата на хормоните

Кардиоваскуларни заболувања

Оштетување на видот

Дијабетес

Освен тоа, недостатокот на сонот негативно влијае на телото и изгледот – може да се зголеми вашата телесна тежина, може да имате кругови под очите. Недостатокот на спиење исто така доведува до недостаток на концентрација, намалување на ефикасноста и предвремено стареење.

Возраста влијае не само на нашата состојба туку и на нашата телесна функција. Научниците ја утврдиле врската помеѓу возраста и потребниот број на часови за добар сон.

0-3 месеци: 14-17 часа

4-11 месеци: 12-15 часа

1-2 години: 11-14 часа

3-5 години: 10-13 часа

6-13 години: 9-11 часа

14-17 години: 8-10 часа

18-25 години: 7-9 часа

26-64 години: 7-9 часа

65+ години: 7-8 часа

Колку е постара личноста, толку помала количина на сон му треба.

Бебињата до три месеци имаат потреба од најмногу сон. Децата под 18 години треба да спијат повеќе од 8 часа во теткот на ноќта. После тоа, потребното количество на спиење е значително намалено и се менува откако лицето ќе наполни 65 години. Не заборавајте дека секој човек има свои индивидуални потреби што можат да ги променат овие бројки.

Подобрување на спиењето

Важно е да се внимава на квалитетот и времетраењето на спиењето. Лошиот сон може да доведе до влошување на здравјето. Можете да ги искористите следените совети за да добиете доволно сон и да се чувствувате свежи:

-Потребно е да ги одржувате ноќите и деновите одделно. Важно е да запомнете дека луѓето треба да останат будни во текот на денот и да спијат навечер. Ако ја прекинете оваа шема, тогаш веројатно ќе имате проблеми со спиењето.

-Легнувајте и будете се во исто време секој ден.

-Не пијте тоник-пијалаци пред спиење.

-Не се прејадувајте пред спиење.

-Создадете удобна атмосфера во спалната соба.

-Изберете удобен кревет и квалитетна постелнина.

-Кратка прошетка на свеж воздух ќе ви помогне да заспиете побрзо.

-Обидете се да не користите уреди пред спиење и да ги исклучите.

-Обрнете внимание на физичката активност и техниките на релаксација.

Пронајдете не на следниве мрежи: