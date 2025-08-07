Развиорено знамето на Голема Албанија на натпреварот Шкендија – Карабах: Македонија го казни и го протера германскиот државјанин

0 SHARES Сподели Твитни

Обвинителството на Северна Македонија соопшти дека е гонет германски државјанин кој го истакнал знамето на Голема Албанија со натпис „Автохтоносен“ за време на натпреварот помеѓу Шкендија и Карабах.„По идентификувањето и поднесувањето на кривична пријава од страна на СBP Скопје, Основното јавно обвинителство Скопје, по итна постапка, гони германски државјанин за кривично дело поттикнување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга основа.“„Тој беше обвинет затоа што на 5 август, непосредно пред фудбалскиот натпревар помеѓу ФK Шкендија и ФK Карабаx, со прикажување и веење на знамето на „Голема Албанија“ и со натпис „Автохтоносен“, предизвикал чувства на омраза, поделба и нетолеранција врз основа на етничка припадност. Ова го забележале полицајците, кои го лишиле од слобода.“„Врз основа на доказите добиени во координација меѓу полицијата и надлежното обвинителство, Основниот кривичен суд во Скопско веднаш донесе одлука со која обвинетиот се огласи за виновен и му изрече условна казна затвор од две години, која нема да се изврши доколку осудениот не стори ново кривично дело во следните 5 години. Во исто време, бидејќи е странски државјанин, Судот одлучи да го депортира и да му забрани влез во земјата во следните пет години“, велат од Обвинителството.Тие понатаму додаваат дека Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство продолжуваат да преземаат координирани активности за откривање и идентификација на сторителите на кривични дела за ширење омраза и нетолеранција поврзани со спортски натпревари.„Веднаш по идентификувањето на сторителите, тие ќе бидат гонети согласно овластувањата на Јавното обвинителство“, велат од Обвинителството.

