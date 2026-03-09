Разговараа Трамп и Путин – ова се деталите

Претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, денес одржаа телефонски разговор кој траел околу еден час, фокусирајќи се на тековните меѓународни кризи и билатерални прашања.

Според извештаите, централни теми биле ситуацијата во Иран, конфликтот во Украина и состојбата на светскиот пазар на нафта, вклучувајќи ја и Венецуела. Помошникот на Путин, Јуриј Ушаков, изјави дека Трамп ја споделил својата проценка за развојот на ситуацијата во Иран во контекст на американско-израелските операции.

Двајцата лидери се согласија за потребата од редовна комуникација и изразија подготвеност за континуирани контакти. Ушаков посочи дека разговорот бил деловен и конструктивен, а Трамп ја повторил својата заложба за завршување на конфликтот во Украина преку брз прекин на огнот и трајно решение.

Рускиот претседател, од своја страна, изразил позитивни оценки за посредничките напори на САД и лично Трамп во решавањето на украинскиот конфликт. Дополнително, двајцата лидери разговарале и за ситуацијата во Венецуела, особено во контекст на влијанието врз глобалниот енергетски пазар.

Ушаков нагласи дека разговорот бил информативен и дека ќе има практични импликации за идната соработка меѓу Русија и САД на меѓународната сцена.