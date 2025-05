Разловечкото востание: Темел на македонската револуционерна историја

0 SHARES Сподели Твитни

Разловечкото востание претставува камен темелник на македонската револуционерна историја, вистина што треба вечно да ја чуваме и помниме, изјави денеска во Делчево министерот за култура, Зоран Љутков. Во име на тие што не се двоумеа да се идат во борба против османлиската власт, Спомен-домот на Разловечкото востание претставува жива врска со нашите корени и борбата за слобода и национален идентитет. Иако беше оставен на милост и немилост на времето, сега е време за промени. Под водството на актуелната Влада, повторно одиме по патот на гордоста и националната свест, вложувајќи таму каде што претходно беше запоставено. Одлучивме да ја вратиме неговата сјајност. Во 2025 година, Спомен-домот на Разловечкото востание е признат како значаен културен споменик. Во пресрет на 150-годишнината од Востанието, започнуваме целосна обнова и модерна музејска поставка, од фондирани 21 милион денари. Поставката ќе го пренесе автентичното сведоштво за храброста и значењето на македонскиот отпор. Националниот конзерваторски центар веќе го подготви проектот за реставрацијата, а работната група заврши со програмата за новата поставка. Во моментот, проектот е на експертиза во Управата за заштита и се очекува да се завршат административните процедури за добивање на конзерваторско одобрение, по што ќе започне тендерскиот процес и изведбата. Со оваа инвестиција, демонстрираме вистинска одговорност, не само во зборовите, туку и преку конкретни дела. Ова не е крајната цел. Претстојат бројни проекти за зачувување на нашето богатство. Хероите како Димитар Поп Георгиев Беровски и поп Стојан вложија сѐ што имаа, за да останеме состојбени на нивната жртва. Нашата цел е да оддадеме почит, учиме од нив и изградиме држава која ги почитува своите историски вредности. Ова не е само проект, туку задоволување на долгот кон оние кои се жртвувале за Македонија, не барајќи слава, туку слобода. Тие ни дадоа пример кој нѐ обврзува да запомниме, да сме горди и да градиме држава која не заборава. Затоа денес сме тука за да им се поклониме и да докажеме дека нивната жртва не беше залудна.

