Разорниот земјотрес во Мјанмар создаде страшна пукнатина во земјата

По силниот земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала што го погоди централниот дел на Мјанмар, се појави голема пукнатина во земјата во регионот Мита во регионот Мандалај, што предизвика дополнителен страв кај населението.Епицентарот на земјотресот бил во близина на градот Сагаинг, а потреси биле почувствувани и во соседните земји како Тајланд и Кина.Според последните податоци, во Мјанмар се потврдени над 1.000 смртни случаи, додека илјадници луѓе се повредени или се водат како исчезнати. Земјотресот предизвика уривање на бројни згради, мостови и патишта, што дополнително ги отежна спасувачките напори.Експертите велат дека земјотресот е резултат на движењето по раседот Сагаинг, кој ги раздвојува тектонските плочи Индија и Сунда. Овие земјотреси со „штрајк-лизгање“, каде блокови од кора се движат хоризонтално еден покрај друг, може да предизвикаат површински пукнатини и значителна штета на инфраструктурата.

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar 😱👀 pic.twitter.com/vFlPet0XPH— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

Воената влада на Мјанмар прогласи вонредна состојба во шест региони и апелираше за меѓународна помош. Земјите како Кина, Русија и Индија, како и организации како Обединетите нации, веќе ветија поддршка за напорите за спасување и обнова.Земјотресот имаше последици и во Тајланд, каде во Бангкок се урна облакодер во изградба, при што загинаа најмалку осум лица, а десетици беа заробени под урнатините. Властите го прогласија Бангкок за област на катастрофа, а спасувачките операции се во тек.



