Разоткријте го лажгото веднаш: Овие сигнали непогрешливо го издаваат!

Дали некогаш сте се посомневале дека некој ве лаже, но не сте биле сигурни? Еден психолог откри седум суптилни знаци на кои треба да внимавате кои ќе ви помогнат да ја откриете вистината.

Контакт со очи

Според неа, лажговците често ќе одржуваат прекумерен контакт со очите кога ќе се обидат да ве натераат да верувате во лага. Тој вели дека контактот со очите со луѓето го одржуваме најмногу три до пет секунди, а сè подолго е резервирано за оние со кои сме длабоко поврзани, како романтичниот партнер или член на семејството.

Зголемено трепкање

Психологот вели дека ќе се зголеми и фреквенцијата во која луѓето трепкаат кога кажуваат лаги. Тој забележува дека може да биде и два до три пати повеќе во минута.

Физички бариери

Луѓето кои лажат, исто така, имаат тенденција да создадат физичка бариера меѓу себе и личноста што ја лажат. Ова може да се случи во различни форми, при што некои избираат да ја користат раката како бариера, а некои се одлучуваат за предмети како шолја кафе. Психологот вели и дека некои лажговци несвесно го навалуваат телото колку што е подалеку од личноста што ја лажат.

Избегнување прашања

Лажговците обично користат стратегија позната како „јазична диверзија“, според психолог. Тој објаснува дека е особено популарен кај политичарите и се однесува на луѓе кои намерно избегнуваат прашања што им се поставуваат. Наместо тоа, тие имаат тенденција да паничат одговарајќи на сосема поинакво прашање.

Променете го тонот на гласот

Важно е да се земе предвид начинот на кој се кажува нешто бидејќи промената на тонот може да предупреди дека некое лице измислува нешто. Нивниот глас, според психологот, има тенденција да се крева или да пука кога се под притисок, што е знак дека се под стрес поради лажење.

Повторување на прашања

Друг одличен знак е кога некој ќе го повтори тоа што сте го прашале. Луѓето го прават тоа затоа што им дава повеќе време да состават одговор. Човек кој не лаже веднаш би одговорил бидејќи не му треба време да размисли што ќе одговори и на кој начин.

Промена на бојата на лицето

Промената на бојата на нечие лице може да биде и добар знак дека некој ве лаже. Емоционалните промени се поврзани со стресот, па кога некој се чувствува под притисок, крвта може да се повлече од неговото лице, што резултира со бледило.

