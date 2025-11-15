Разурнат главниот руски нафтен терминал: уништени четири лансери С-400 и радари

Украинските беспилотни летала на Службата за безбедност (СБУ) вчера рано изутрина изведоа масиран напад врз Новоросијск, при што беа уништени повеќе напредни руски системи за противвоздушна одбрана С-400 и сериозно беше оштетен клучниот нафтен терминал.

Нападот доведе до привремено запирање на значаен дел од рускиот извоз на нафта. Извор од СБУ за Kyiv Post потврди дека уништени се четири лансери и два радарски системи.

Уништени клучни системи С-400

Според истиот извор, нападот бил исклучително успешен, а метите се наоѓале во воена база што припаѓа на Кубанскиот полк Црвено знаме. „Сателитските снимки потврдуваат дека СБУ успешно уништи четири лансери од ракетниот систем С-400 ‘Триумф’“, изјави тој.

Покрај лансерите, погодени биле и два клучни радара: радарот за рано предупредување 96N6, познат како „Cheese Board“, и радарот за аквизиција на цели 92N6, наречен „Grave Stone“. На локацијата биле поставени вкупно 12 лансери, а се претпоставува дека дополнителни единици претрпеле оштетувања.

Операцијата била изведена од СБУ со поддршка од Главната разузнавачка управа (ГУР), Силите за специјални операции (ССО) и Државната гранична служба. „СБУ продолжува методично да ги уништува непријателските системи за противвоздушна одбрана што ги штитат критичните воени, инфраструктурни и логистички објекти. Секој уништен систем создава празнина во руската одбрана што ќе ја искористат украинските дронови и проектили“, додава изворот.

🔥🔥🔥 Ukraine reportedly hit a Russian military base and a Kalibr ammo depot. Strikes also hit the Sheskharis oil terminal, one of Russia’s key Black Sea export hubs. 👉 As Moscow targets homes, Ukraine is hitting the war machine. pic.twitter.com/gwY1AKgfuA — Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 14, 2025

Парализиран извозот на нафта

Истовремено, нападот предизвика хаос во најголемото руско пристаниште на Црното Море. Новоросијск во петокот наутро го прекина целиот товарен и истоварен процес откако нафтениот терминал Шешхарис беше оштетен во нападот со дронови, објави Reuters. Според нивните процени, нападот привремено стопирал околу 2% од глобалните испораки на нафта.

Операторот на нафтоводот Транснефт беше принуден да ги прекине испораките, но компанијата одби да ја коментира ситуацијата. Подоцна, висок извор од СБУ потврди дека нападот на терминалот бил изведен од единицата „Алфа“ во соработка со ГУР, специјалните сили, граничната служба и морнаричките ракетно-топнички единици. Биле уништени товарните рампи, цевководната инфраструктура и пумпните системи, што предизвика голем пожар.

Штета и реакција на властите

Додека украинската страна тврди дека станува збор за директен погодок, руските регионални власти објавија дека пожарот го предизвикале остатоци од пресретнати дронови. Пожарникарите имале потреба од околу два часа за да го стават под контрола.

Штетата се проширила и надвор од воените и индустриските цели. Погоден бил и еден цивилен брод во пристаништето, при што биле повредени три членови на екипажот. Неколку станбени згради претрпеле оштетувања, главно скршени прозорци. Во гаснењето и санирањето учествувале 172 припадници на итните служби со 51 единица опрема.

Погодена рафинерија во Рјазан и радар на Крим

Генералштабот на украинските вооружени сили соопшти дека биле изведени и серија прецизни напади врз клучни руски воени и инфраструктурни цели, меѓу кои и рафинеријата во Рјазан, радарската станица Небо-У и еден воен ешалон.

Во Рјазан била погодена рафинерија што ги снабдува руските воздушно-космички сили, произведувајќи бензин, дизел, течен гас и околу 840.000 тони авионски керозин TS-1 годишно. Според извештај објавен на Телеграм, повеќе експлозии предизвикале голем пожар во постројката.

Руските медиуми јавија за повеќе од десет експлозии во рафинеријата, а на интернет кружеле снимки на кои се гледаат пламен и густ чад. Локални канали наведуваат дека дроновите летале на висина на повеќекатници.