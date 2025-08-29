Ракетата „Фалкон 9“ лансирана по рекорден 30-ти пат

0 SHARES Сподели Твитни

Ракетата „Фалкон 9“ на „Спејс Екс“ беше лансирана од лансирниот комплекс 39А во вселенскиот центар „Кенеди“ на американската вселенска агенција НАСА, користејќи го бустерот број Б1067, за што ова беше рекорден 30-ти лет во вселената и назад.SpaceX спроведе две лансирања во период од 24 часа, од кои едното вклучуваше употреба на бустер Falcon 9, кој беше користен по рекорден 30-ти пат. Тоа беше мисијата Starlink 10-11, која испорача 28 нови сателити Starlink V2 Mini во ниската орбита на Земјата, кои станаа дел од констелацијата на интернет сателитите Starlink. SpaceX лансираше повеќе од 1.800 од овие сателити во вкупно 74 мисии во 2025 година.

Бустерот Б1067 претходно беше користен за два астронаутски лета во вселената, две карго мисии до Меѓународната вселенска станица и 18 лансирања на сателити „Старлинк“.

Пронајдете не на следниве мрежи: