Ракот на желудникот често започнува незабележано. Еве ги симптомите на кои треба да внимавате

0 SHARES Сподели Твитни

Ракот на желудникот честопати не покажува јасни симптоми во раните фази. Затоа често се нарекува „тивка“ закана. Првите знаци на болеста можат да бидат благи и лесно може да се помешаат со вообичаени дигестивни проблеми. Сепак, раното препознавање и навремената медицинска помош можат значително да го зголемат успехот на третманот. Подолу се наведени симптомите што треба да ве поттикнат да побарате стручен совет.1. Чувство на ситост по неколку залациЕден од најраните знаци на рак на желудник може да биде чувството на ситост по јадење само мала количина храна. Ако забележите дека вашиот апетит се намалил и брзо се чувствувате сити, можно е нешто да се меша во нормалната функција на вашиот желудник. Во некои случаи, може да станува збор за тумор кој го спречува ширењето на желудникот. Овој симптом често се игнорира, но ако продолжи, заслужува внимание.2. Често лошо варење или горушицаГорушица, непријатност во горниот дел од стомакот или чувство на печење кое не исчезнува, дури и по земање лекови без рецепт, може да бидат предупредувачки знаци. Иако тие често укажуваат на поблага состојба како што е рефлукс на киселина, ако траат долго време, добра идеја е да се посети лекар. Долготрајната горушица не е нужно безопасна.3. Блага мачнина и непријатност во стомакотЧувството на гадење, притисок или непријатност во стомакот без јасна причина може да биде ран знак на болест. Овие симптоми лесно се припишуваат на стрес, лоша исхрана или вирусни инфекции, но ако траат неколку дена или се повторуваат редовно, време е да се проверите. Раното откривање на болеста започнува со внимателно слушање на вашето тело.4. Губење на апетитотАко постепено го губите апетитот без очигледна причина, иако се чувствувате добро, тоа може да биде предупредувачки знак. Оваа состојба е позната како анорексија (не е нарушување во исхраната) и е честа кај луѓе со рак. Со текот на времето, може да доведе до губење на тежина и губење на мускулна маса. Ако губењето на апетитот е придружено со други симптоми на оваа листа, задолжително посетете го вашиот лекар.5. Постојан замор и чувство на слабостЧувството на исцрпеност што не исчезнува дури ни по одмор може да биде резултат на внатрешно крварење или анемија предизвикана од болеста. За разлика од обичниот замор, заморот поврзан со ракот не исчезнува со спиењето и може да се појави дури и кога не сте биле физички активни. Ако долго време чувствувате необјаснива слабост, тоа не е нешто што треба да се игнорира.Многу рани симптоми на рак на желудник лесно се занемаруваат бидејќи не се драматични или болни. Сепак, постојаната непријатност, промените во апетитот, лошото варење и хроничниот замор се знаци дека вашето тело се обидува да ви каже нешто. Раниот преглед и дијагноза можат да направат голема разлика. Ако забележите некој од овие симптоми, посетете го вашиот лекар – подобро е да бидете внимателни отколку да се каете.

Пронајдете не на следниве мрежи: