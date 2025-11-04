Ракот на панкреас често се открива предоцна: Ова се симптомите што не треба да ги игнорирате

0 SHARES Сподели Твитни

Ракот на панкреасот е еден од најсмртоносните облици на рак. Експертите го опишуваат како исклучително тешка болест за лекување со многу лоша прогноза. Иако медицината постигна напредок во лекувањето на многу видови рак, напредокот кај ракот на панкреасот останува ограничен. Британската Национална здравствена служба (NHS) истакнува дека е „тежок за лекување“, првенствено поради доцното откривање.

Според „Cancer Research UK“, само 25 проценти од пациентите преживуваат една година по дијагнозата, а само 5 проценти живеат подолго од десет години. Главната причина за ваквите лоши исходи е тоа што болеста најчесто се открива во доцна фаза, кога е веќе напредната. Во тој период, можноста за лекување е значително намалена.

Во моментот на дијагнозата, само 15 до 20 проценти од пациентите имаат шанса за операција, што во моментов е најефикасната форма на лекување. Панкреасот е орган кој се наоѓа зад желудникот и игра важна улога во варењето на храната. Неговата локација и нејасните симптоми го отежнуваат навременото откривање на болеста.

Симптоми на кои треба да се внимава

Иако ракот на панкреас е невообичаен, тој е меѓу водечките причини за смртни случаи поврзани со рак. Експертите од Медицинскиот универзитет во Јужна Каролина наведоа седум знаци кои би можеле да укажуваат на болеста:

жолтица (пожолтување на кожата и белките на очите)

светлосен стол

темна урина

болка во средниот или горниот дел на стомакот, често и во грбот

необјаснето губење на тежината

замор

намален апетит

Лекарите особено предупредуваат за појавата на жолтица во комбинација со бледа столица и темна урина како знаци на кои треба веднаш да се обрне внимание. Сепак, проблемот е што многу од овие симптоми се неспецифични, што значи дека можат да укажуваат и на други, помалку сериозни здравствени проблеми.

Поради ова, болеста често се дијагностицира само кога симптомите се сериозни, а третманот е веќе тежок. Американскиот центар MUSC Health истакнува дека дури и најочигледните симптоми често се знаци на напредна фаза на болеста.

Сепак, научниците не се откажуваат. Тие развиваат нов тест за крв кој би можел да ја открие болеста порано. Станува збор за биомаркер наречен GPC1, кој потенцијално би можел да укаже на присуство на рак на панкреас. Сепак, за дефинитивна дијагноза сè уште ќе бидат потребни тестови за снимање и биопсија.

Како да се намали ризикот?

Додека не се развијат поефикасни алатки за рано откривање, сите можеме да преземеме чекори за да го намалиме ризикот. Националната здравствена служба (NHS) советува:

ограничете го внесот на алкохол на не повеќе од 14 единици неделно (една единица содржи околу 10 милилитри чист алкохол, што е приближно еквивалентно на шест чаши вино, шест стандардни пива или четиринаесет чаши жестоки пијалоци неделно)

престанете да пушите

јадете помалку црвено и преработено месо

одржувајте здрава телесна тежина

Грижата за сопственото здравје, познавањето на раните знаци и навремената посета на лекар може да биде клучна во борбата против оваа тивка, но опасна болест.

The post Ракот на панкреас често се открива предоцна: Ова се симптомите што не треба да ги игнорирате appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: