Ракот не го сака ова овошје: Помага во уништувањето на заболените клетки и расте во секоја градина

Додека многумина бараат решение за здравјето во скапите додатоци во исхраната, природата честопати го нуди бесплатно.

Капините , овошје кое лесно може да расте во дворот или покрај патот, се повеќе се предмет на интерес на научниците поради нивното силно заштитно дејство врз телото.

Овие темни бобинки се богати со елагинска киселина и антоцијанински супстанции кои му помагаат на телото да се бори против штетните процеси, да го намали воспалението и да ги заштити здравите клетки. Токму затоа капините се сметаат за силен природен сојузник во зајакнувањето на имунитетот и заштитата на срцето.

Антиоксидансите и фитохемикалиите присутни во капините може да имаат превентивни својства против рак, намалувајќи го ризикот од одредени видови рак.

Тие се најкорисни кога се јадат свежи или како едноставен пијалок со вода и лимон. Без многу подготовка, капините можат да станат мал, но моќен чекор кон подобро здравје.

