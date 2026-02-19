„Рамазанска трпеза“ во Тетово – стотици ифтари за социјално загрозени, но и студенти

о 14-ти пат, во Тетово се одржува Рамазанската трпеза организирана од здружението „Зора на милосрдието“. Денес беа поделени околу 700 ифтари за социјално загрозените лица и дел од студентите, бидејќи повеќето студенти првиот ден од Рамазан го минуваат дома. Висар Џафери вели дека целта е оние кои немаат финансиски можности да добијат топла храна за време на месецот Рамазан.

„Денес, на првиот ден, Агими на Добротворството почнува со 600 до 700 ифтари. И покрај тоа што првиот ден е малку потежок организациски, се надеваме дека сите ифтари што ги подготвивме со нашите активисти ќе стигнат на време. Првиот ифтар за оние кои имаат потреба од заедничка трпеза нека стигне на нивните маси и трпези, за Рамазанот да започне успешно и со ифтар прифатен од Бога за сите кои постат првиот ден“, вели Висар Џафери – „Зора на милосрдието“.

И покрај тоа што цените на пазарот се зголемени, еден ифтар чини 200 денари, или околу 3,5 евра. Од здружението велат дека трошоците се големи и дека организацијата не е лесна.

„Трошоците се големи, и кога велиме големи, не претеруваме, туку затоа што, како што знаете, цените на основните продукти пораснаа. Секој ден гледаме дека трошоците за 1.000 ифтари значително се зголемија. Она што сакаме да го пренесеме до гледачите е дека оние кои не можат да постат според верските правила, плаќаат компензација, и сметаме дека „Агими на Добротворството“ и нејзините ифтари се многу соодветна адреса за оваа цел. Исто така, сите кои сакаат да дадат садака за еден ифтар се добредојдени“, вели Висар Џафери – „Зора на милосрдието“.

Од здружението велат дека сите кои сакаат да донираат ифтари за студентите и социјално загрозените можат да придонесат и со прехранбени продукти. Минатата година, како и за време на пандемијата, ова здружение дистрибуираше храна, достигнувајќи до 1.300 ифтари на ден.