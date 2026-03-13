Рама за „Туркие Тудеј“: И покрај моите несогласувања со Белград, Вучиќ останува лидер со кого може да се разговара и да се гради соработка за заеднички цели

Албанскиот премиер, Еди Рама, во интервју за „Туркие Тудеј“ оценува дека тврдењата на Вучиќ за воен сојуз Албанија-Косово-Хрватска се неосновани. Но, тој нагласи дека и покрај неговите несогласувања со Белград, Вучиќ останува лидер „со кого може да се разговара и да се гради соработка за заеднички цели“.

– Обвинувањата на Вучиќ дека Албанија, Хрватска и Косово формираат „воен сојуз“ со цел загрозување на Србија, се неосновани. Овие тврдења се стравови што произлегуваат од неможноста на Србија да ја прифати реалноста. Претседателот Вучиќ е некој што е навистина информиран, има одлична интуиција и се радува на многу работи, но има свој кошмар, а тоа е Косово. Тоа е тоа. Точка. Кога кошмарот ги презема неговите емоции, тој успева да каже и работи што искрено немаат смисла, истакна Рама.

Албанскиот премиер, исто така, ја нагласи непоколебливата поддршка на Албанија за Косово.

– Косово е независно; тоа е Република. Овој процес е неповратен. Ако Косово е засегнато, погодена е и Албанија. Ако Косово е под егзистенцијална закана, Албанија е под егзистенцијална закана, посочи Рама.

Тој, исто така, ја отфрли изјавата на Вучиќ дека Турција има „неоотомански“ амбиции во регионот, наведувајќи го одложениот проект за реставрација на мала џамија оштетена од поплавите во Албанија од страна на Турската агенција за соработка и координација (ТИКА). Според него, доколку Турција имала такви амбиции, џамијата ќе била реконструирана пред три години.

– Каков неоотоманизам? Сигурен сум дека српскиот претседател може да види дека Турција инвестирала повеќе во Србија отколку во Албанија и Косово заедно, наведе Рама.