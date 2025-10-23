Рама: Нема да дозволиме центри за мигранти во Албанија

Албанскиот премиер Еди Рама за време на престојот во Лондон нагласи дека Албанија никогаш нема да прифати формирање центри за враќање на мигранти на нејзина територија, пренесува Клан Косово. Шефот на албанската влада во интервју за Би-Би-Си објасни дека, иако има посебен договор со Италија за третман на барателите на азил, Албанија никогаш нема да прифати формирање центри за враќање на нејзина територија.

„Тоа беше уникатен договор со Италија поради нашиот многу посебен однос. Ѝ понудивме на Италија дел од нашата земја да ја управува, како италијанска јурисдикција. Но, идејата за центри за враќање не е решение“, нагласи Рама.

Рама додаде дека преместувањето на барателите на азил во трети земји може да има превентивен ефект, но дека не ја решава вистинската причина за емиграцијата.

„На крајот на краиштата, мора да се запрашаме дали имиграцијата е проблем или дел од решението? Верувам дека е дел од решението, бидејќи „демографската зима“ на Европа и Велика Британија е многу присутна“, рече Рама, додавајќи дека потребата за работна сила е голема. Според него, нелегалната имиграција и мрежите за трговија со луѓе можат да се борат само преку директна соработка и меѓусебни договори меѓу земјите на потекло и земјите на дестинација.

„Темната страна на овој феномен мора да се реши преку договори каде што двете страни победуваат. Но, за жал, живееме во време кога преовладуваат слаби решенија поради притисокот на политиката што се стреми кон поделба и бара крв, во симболична смисла“, вели албанскиот премиер.