Рама одбива мигранти од Лондон, македонската влада тивка

Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека Тирана нема да прифати отворање центри за мигранти како дел од можни договори со Обединетото Кралство. Неговата позиција доаѓа по интензивираните европски дебати за модели на задржување и прераспределба на мигранти надвор од територијата на Велика Британија. Рама нагласи дека „Албанија нема да стане миграциски камп“ и дека секоја форма на соработка мора да биде усогласена со домашното законодавство и меѓународните обврски.

Во Скопје, прашањето добива дополнителна тежина: СДСМ побара од премиерот Христијан Мицкоски јасен одговор дали на средбите во Лондон се разговарало и/или договорило прифаќање мигранти и отворање кампови во Северна Македонија. Опозицијата инсистира на транспарентност, објаснувајќи дека евентуален меѓудржавен аранжман со безбедносни и финансиски импликации мора да биде јавно презентиран и подложен на парламентарен надзор. Од Владата засега нема официјална и детална реакција на овие барања.

Контекстот ја вклучува пошироката европска дискусија за надворешна димензија на миграционата политика – од засилена гранична контрола и заеднички патролни тимови до можни модели за обработка на барања за азил надвор од националните граници на земјите-членки. Додека Албанија јасно ја отфрла идејата за кампови, во Македонија остануваат отворени прашањата: дали биле разгледувани такви опции во Лондон, каква е правната рамка и кои би биле трошоците и придобивките за државата.