Рама, Османи и Курти договараат усогласување на школските учебници

Посетата на Еди Рама на Приштина, во пресрет на 18-годишнината од независноста на Косово, истакна двојна агенда: од една страна, институционална координација меѓу Косово и Албанија и унапредување на заедничките проекти; од друга страна, политички наелектризирана интервенција од страна на албанскиот премиер, осврнувајќи се на постапките во Хаг и поранешните лидери на ОВК. Во сржта на посетата беа средбите на Рама со Вјоса Османи и Албин Курти, придружени со пораки за зајакната билатерална соработка, но и со изјави што се допираа до чувствителни судски и историски прашања.

Според соопштението од Претседателството, средбата Османи-Рама се фокусираше на билатералните односи и регионалниот развој, со акцент на тесна политичка и институционална координација и посветеност за интензивирање на соработката во надворешната политика со цел унапредување на заедничките стратешки интереси. Во истиот контекст, соопштението се осврна на соработката во рамките на „Советот за мир“, опишан како иницијатива на Доналд Трамп, нагласувајќи ја важноста на заедничкото учество во меѓународните иницијативи што промовираат дијалог, безбедност и демократски вредности. Понатаму се забележува дека Косово и Албанија ја сметаат својата покана за шемата за чест, гледајќи ја како одраз на нивните врски и соработка со стратешките сојузници.

Институционалната порака беше дополнително зајакната со упатувања на економска соработка и заеднички проекти. Според Претседателството, Османи и Рама ја потврдија својата посветеност на продлабочување на „братската“ соработка, ставајќи акцент на економското партнерство, развојот на заеднички иницијативи и создавањето опипливи можности што директно влијаат на секојдневниот живот на граѓаните во двете земји. Во истиот контекст, се вели дека Османи му го честитала на Рама за напредокот на Албанија на патот кон Европската Унија, опишувајќи го како позитивен развој за европската перспектива на регионот, додека Рама упатил честитки до народот на Косово за годишнината од независноста, повторувајќи ја поддршката на Албанија за државноста на Косово и неговата евроатлантска иднина.