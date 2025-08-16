Рама: Секој што изгубил куќа во пожарите, ние ќе му ја изградиме бесплатно

По штетите предизвикани од пожарите во земјата, премиерот Еди Рама изјави дека секој што го изгубил својот дом, државата ќе го обнови бесплатно.

Од друга страна, земјоделците кои го загубија својот добиток исто така ќе бидат рефинансирани, вели Рама.

„Кој и да го изгибил својот дом, ќе го обновиме бесплатно, кој и да изгубил добиток, ќе го рефинансираме еден по еден“, напиша Рама на социјалните мрежи.

Проценката и надоместокот на штетите предизвикани од пожарите ќе се спроведуваат во секоја засегната општина, според посебна постапка, која започнува со нивна идентификација од страна на Групата за проценка за попис на штетите, утврден со наредба на градоначалникот. Ова го соопшти министерот за одбрана Пиро Венгу, како дообјаснување на мерката која ја пренесе Рама.