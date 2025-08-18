Рамен стомак за 7 дена? Неколку блендирани намирници ќе го освежат телото

0 SHARES Сподели Твитни

Најдобро е да се пие на празен стомак.

После празниците, сите се трудиме да се вратиме во „нормалa“ во однос на килограмите.

Вишокот тежина никому не му угодува; обично го попречува извршувањето на најобични дејства, особено ако мастите се акумулирале во пределот на стомакот.

Затоа на социјалните мрежи има се повеќе предлози за пијалоци кои можат брзо да го отстранат овој вишок и да му дадат енергија на телото преку полесни состојки. Еден од нив е овој.

Што ви е потребно?

-1/2 краствица

-1 мало парченце џумбир

-1 шоља ананас

-1/2 лимон

-400 мл вода

Измешајте ги сите состојки и ставете ги во блендер. Овој вид на пијалок ќе ви помогне побрзо и полесно да се ослободите од вишокот килограми околу стомакот. Најдобро е да го пиете наутро на празен стомак, но доколку немате време, пијте го во секое време во текот на денот.

Пронајдете не на следниве мрежи: