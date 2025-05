Рамзан Кадиров е тешко болен! Чеченскиот лидер објави итно соопштение на Телеграм: „Смртта е патот на секој човек…“ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во видеото, кое беше објавено на неговиот официјален канал на Телеграм, Кадиров не зборува директно пред камерата – прикажан е како оди, видливо уморен, додека преку видеото може да се слушне глас како чита порака во негово име.„Сè почесто слушам озборувања за мојата болест. Велат дека умирам и дека не ми останува многу време. Прво, болеста и смртта се патот на секое човечко суштество. Никој жив не избегал од тој пат. Второ, ниту болеста ниту заканата не го скратуваат животот. Неговата должина ја одредува само оној што ти дал здив“, се вели во пораката.Продолжува: „Ако ми е судено да живеам 50, 60 или 70 години, ќе ги живеам како што е определено и никој нема да ми одземе ниту еден ден.“

Ramzan Kadyrov has posted a video commenting on continuing rumors about his illness. What’s curious about it is that it’s a voiceover, not Kadyrov’s own voice.He did not deny the rumors about his health (and didn’t confirm them, as well):”More and more often I hear gossip… pic.twitter.com/1SechGyEcT— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2025

Оние што шират информации за неговата болест се нарекуваат „озборувачи без храброст“ кои „се кријат во странство како глувци“.Кадиров е роден на 5 октомври 1976 година. Тој е на чело на Чеченија, која формално е федерален субјект на Руската Федерација, од 2007 година. Украинскиот парламент ја признава Чеченија како привремено окупирана територија под името Чеченска Република Ичкерија.Сè повеќе гласини за лошо здравјеВидеото доаѓа откако рускиот независен портал „Новаја Газета“ претходно овој месец објави дека здравјето на Кадиров видливо се влошува и дека политичката елита активирала сценарија за промена на власта во Чеченија.Според тој медиум, Кадиров страда од некроза на панкреасот – тешка дијагноза која, како што велат, не остава простор за закрепнување, пренесува Индекс.Гласини за неговата лоша здравствена состојба периодично се појавуваат од минатата година, но официјалниот Кремљ никогаш не ги коментираше, а самиот Кадиров досега во голема мера ги игнорираше или исмејуваше.Ова соопштение, иако не содржи директно признание за болеста, е прв пат чеченскиот лидер воопшто да признае дека постои јавна и медиумска загриженост за неговото здравје.Што е панкреатична некроза?Некрозата на панкреасот е сериозна и опасна по живот компликација на акутен панкреатит – воспаление на панкреасот.Тоа е состојба во која ткивото на панкреасот умира, најчесто поради воспалителен процес кој е исклучително агресивен и може брзо да се шири.Кога воспалението на панкреасот е тешко, ензимите што панкреасот нормално ги лачи за варење можат да се активираат во самата жлезда и да почнат да го разградуваат сопственото ткиво. Ова води до самоварење и некроза – смрт на клетките во погодената област.Морталитетот во тешки случаи може да биде многу висок, особено ако се појави сепса или повеќекратна инсуфициенција на органи. Преживувањето зависи од брзината на дијагнозата, навременото лекување и општата здравствена состојба на пациентот.



