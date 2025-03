Раниери открива идни планови.

0 SHARES Сподели Твитни

Клаудио Раниери успеа да го врати животот на Рома, и покрај тоа што беше повлечен од активната тренерска кариера, докажа дека сѐ уште спаѓа меѓу врвните италијански тренери. Што значи ова за неговата иднина? Дали ќе остане на чело на Рома и по завршувањето на оваа сезона?

Иако се уште ужива во успехот, Раниери не планира долгорочно да остане во светот на фудбалот. “Пензијата е вистинската работа за мене”, изјави тој, покажувајќи дека неговиот фокус останува на мирниот живот надвор од теренот. Откако ја презеде Рома на 14 ноември, постигна извонреден резултат со 16 победи, 5 ремија и само 6 порази во сите натпреварувања.

Неговиот влог во тимот е очигледен. “Кога пристигнав, сретнав екипа која имаше изгубено верба во себе. Мојата цел беше да ги обединам и да ја вратам нивната самоувереност. Кога успеавме во тоа, резултатите беа неизбежни”, вели Раниери. Рома во моментов реди шест победи по ред во Серија А, и очекувањата за остатокот од сезоната се големи.

