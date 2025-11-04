Рани симптоми на рак на дебелото црево: Недостигот на еден минерал може да укаже на опасна болест

0 SHARES Сподели Твитни

Обрнувањето внимание на вашето варење и разговорот со вашиот лекар за тоа може буквално да ви го спаси животот. Важно е вашиот лекар да знае дали забележувате крв во столицата или нешто друго необично, бидејќи тоа може да укаже на голем број состојби и болести.

Д-р Јагдиш Кубчандани, професор по јавно здравје на Универзитетот во Ново Мексико, рече дека ракот на дебелото црево е меѓу петте најчести типови на рак кај возрасната популација во САД. „И мажите, и жените имаат приближно 5 проценти ризик да развијат ваков тип на рак во текот на нивниот живот. За жал, многу луѓе често дознаваат за дијагнозата дури кога болеста напреднала и почнала да се шири. Кај некои, тоа е рано откриено во форма на преканцерозни израстоци или полипи, кои можат полесно да се отстранат и третираат отколку ракот кој веќе напреднал и почнал да се шири“, рече Хубчандани.

Лекарот исто така истакнува дека проблемот со симптомите на рак на дебелото црево е што луѓето често немаат никакви симптоми и покрај постоење на болеста.

„Или луѓето може да имаат симптоми само кога ракот брзо се шири, или симптомите не се специфични за ракот на дебелото црево, или тие може да алармираат без лицето воопшто да има рак на дебелото црево“, рече Хубчандани.

Што треба да знаете за ракот на дебелото црево?

Д-р Стефани Панел, колоректален хирург од Медицинскиот центар на Универзитетот во Толедо и доцент по хирургија на UToledo College of Medicine and Life Sciences во Толедо, Охајо, вели дека ракот на дебелото црево е четврти најчест вид на рак во САД и еден од водечки причини за смрт од рак.

„Често луѓето немаат никакви симптоми додека болеста не напредува. Меѓутоа, со редовни прегледи и рана дијагноза, ракот на дебелото црево може да биде болест со висока стапка на излекување“, рече таа.

Џејмс Х. Табибиан, д-р Џејмс Х. Табибиан, директор за ендоскопија на Одделот за медицина во Медицинскиот центар Olive View-UCLA и клинички професор по здравствени науки на Медицинскиот факултет Дејвид Гефен во UCLA, вели дека ракот на дебелото црево е подеднакво чест и кај мажите и кај жените, како и дека може да се развие без никакви симптоми додека болеста не достигне доцна фаза. „Се проценува дека 1 од 25 луѓе ќе развијат рак на дебелото црево во текот на својот живот, а тој е причина за повеќе од 50.000 смртни случаи годишно во САД“, рече Табибиан.

Знаци на рак на дебелото црево на кои треба да внимавате

„Ракот на дебелото црево често нема никакви рани знаци, но кога ќе се појави, тоа е типично промена во навиките на дебелото црево (како што се нови тешкотии/напрегање во движењето на дебелото црево или многу поретка столица отколку порано), крв во столицата или необјаснето губење на тежината. Дали пациентот ќе ги развие овие или други симптоми во голема мера зависи од тоа каде се наоѓа ракот; на пример, без разлика дали е на почетокот на дебелото црево, во ректумот или некаде помеѓу. Треба да се напомене дека овие знаци не секогаш укажуваат на присуство на рак, туку треба да послужат како предупредување што сигнализира потреба од понатамошна евалуација“, вели Табибиан.

Д-р Панел објасни на што треба да внимавате.

Анемија

Ракот на дебелото црево е ерозивен и може да предизвика многу бавна загуба на крв што можеби не е видлива во вашата столица. Огромното мнозинство од овие пациенти ќе имаат низок хемоглобин, исто така познат како анемија. За жал, како и кај другите знаци, ова е подоцнежен симптом бидејќи нема рани знаци. Секој анемичен пациент треба да направи колоноскопија, вели Панел.

Промени во изгледот на столицата

Големите тумори кои го блокираат дебелото црево може да предизвикаат течна столица. Често го опишуваме како столица тенка како молив, вели докторката.

Темна столица како катран или светлоцрвена крв во столицата

„Иако ракот на дебелото црево може да предизвика крварење кое не е очигледно, тој исто така може да резултира со катран темна столица или може да се види како светлоцрвена крв во столицата. Има многу работи кои можат да предизвикаат крв во столицата, но тоа може да биде и ран симптом на рак на дебелото црево. Секогаш кога имате ректално крварење, треба да закажете преглед за да разговарате за тоа со вашиот лекар“, советува докторот.

Дигестивни нарушувања

Движењето на дебелото црево е последната станица што ја прави вашата храна додека минува низ дигестивниот тракт. Понекогаш се нарекува столица или измет, тоа е она што останува од храната и пијалоците откако вашето тело ќе ги апсорбира важните хранливи материи. Што и како јадете влијае на вашиот дигестивен систем, а понекогаш и вашето варење може да се промени само поради промените во исхраната. Во вториот случај, промените во варењето значат нешто посериозно. Што е „нормално“ зависи од секој поединец – но има некои знаци кои можат да укажат дека нешто не е во ред, како што е промената на бојата, фреквенцијата, конзистентноста, пишува Eat This.

„Промените во варењето, навиките, зачестеноста или содржината на движењето на дебелото црево се чест симптом на рак на дебелото црево, бидејќи дебелото црево е поврзано со цревата. Симптомите може да се манифестираат како запек, дијареа или промена на волуменот на столицата. Некои луѓе, исто така, може да доживеат напрегање или нагон за движење на дебелото црево или дефекација што не се ослободува со само едно движење на дебелото црево. Исто така, овие симптоми треба да траат подолго од само неколку дена за да се избегне забуна со вообичаени проблеми со цревата (на пр. гасови, повремени запек, бавно варење итн.)“, вели д-р Кубчандани.

Крварење

„Во зависност од стадиумот на ракот, крварењето во столицата исто така може да биде знак за рано предупредување. Ова може да се манифестира како ректално крварење или крв измешана со столицата што ја прави потемна (на пр. црна или кафеава). Ова се случува затоа што колоректалниот карцином може да се шири низ долниот дел на цревата предизвикувајќи лезии кои предизвикуваат крварење и мешање на крв во столицата. Таквото крварење често се смета за главна причина за анемија кај поединци или слабост кога е зафатено дебелото црево“, вели д-р Хубчандани.

Главната работа што треба да ја знаете за здравиот измет е дека крвта во столицата може да укаже на сериозен здравствен проблем.

„Крвта треба да биде првото нешто што го барате во столицата“, вели д-р Марк Пиментел, гастроентеролог во болницата Седарс-Синај. Крвта во столицата (исто така позната како ректално крварење) може да биде знак за рак или други здравствени проблеми, како што се Кронова болест или колитис, додаде тој.

Болка

„Заедно со крварењето, болката може да биде ран симптом на колоректален карцином. Општо земено, абдоминална болка, грчеви, надуеност (ако се зафатени лимфните јазли) или оток или дистензија на желудникот или абдоминалната област треба да се сметаат за симптоми на рак на дебелото црево, заедно со дијагностички тестови и други симптоми“, рече д-р Хубчандани.

Столицата треба да биде мека. Цврста, сува столица може да биде знак за запек. Треба да му кажете на вашиот лекар ако запекот трае подолго од две недели. Исто така, ако имате гадење, повраќање, абдоминална болка и не сте можеле да поминете гасови или столици, тоа може да значи дека постои опструкција (блокада). Треба да го известите вашиот лекар за овие проблеми.

Системски и неспецифични симптоми

„Многу вообичаени симптоми, како што се слабост и замор и губење на тежината без обид за слабеење, се показатели за различни видови на рак. Други симптоми може да зависат од тоа колку се проширил ракот (на пр. отежнато дишење поради ширење на белите дробови), гадење, жолтица и повраќање (на пр. ако ракот се проширил на црниот дроб) или когнитивни тешкотии, конфузија, главоболка, вид или проблеми со говорот и напади (на пр. кога ракот се шири во мозокот или ‘рбетниот мозок).

Едноставните мерки можат да го намалат ризикот од рак на дебелото црево. Некои фактори не можат да се променат (на пр. раса, возраст, семејна историја итн.). Сепак, постојат и други фактори кои треба да се земат предвид при превенција како што се дебелината, пушењето и физичката неактивност. Улогата на исхраната е секогаш се истражува, но препорачливо е да се додадат повеќе влакна, овошје и зеленчук во исхраната“, вели д-р Хубчандани.

Фактори на ризик

„Главните фактори на ризик за рак на дебелото црево се семејната историја на болеста и староста. Сепак, околу 75% од луѓето немаат фактори на ризик. Затоа редовниот скрининг е толку важен, дури и за луѓето кои немаат познати фактори кои ги изложуваат на поголем ризик“, рече д-р Панел.

„Ризикот од развој на речиси секој рак се зголемува со возраста, а ракот на дебелото црево не е исклучок, како што е предложено од препораките за скрининг засновани на возраст кај општата популација (сега почнувајќи од 45-годишна возраст). Но, постојат многу други фактори на ризик за развој на колоректален карцином, вклучувајќи лична или семејна историја за рак на дебелото црево или преканцерозни колоректални полипи, генетски/наследни синдроми на рак како што се фамилијарна аденоматозна полипоза (FAP) или синдром Линч, воспалителна болест на цревата (особено улцеративен колитис или Кронов колитис) и фактори на животниот стил, како што се исхрана со малку овошје, зеленчук и/или влакна, дебелина, употреба на тутун и други. Така, не постои универзален пристап за скрининг за рак на дебелото црево. Наместо тоа, индивидуализираната проценка е клучна“, рече д-р Табибиан.

Ракот на дебелото црево може успешно да се излечи

Д-р Табибиан исто така нагласува дека ракот на дебелото црево може да се излечи кога се дијагностицира во рана фаза.

„Всушност, може целосно да се отстрани само со колоноскопија, без потреба од хемотерапија, зрачење или операција, доколку се открие доволно рано. Кога ќе се дијагностицира во доцна фаза, сè уште може да се лекува, но не секогаш може да се излечи“, рече тој.

„Колку порано го откриете ракот, толку е поголема стапката на преживување. Американското здружение за рак известува за петгодишно преживување од 91% ако ракот е локализиран. Ако се проширил само на лимфните јазли, стапката на петгодишно преживување е 72%. Ако ракот се проширил на други органи, просечната стапка на петгодишно преживување паѓа на 14%. Во споредба со многу други видови на рак, ракот на дебелото црево е многу излечив, па дури и може да се спречи доколку се следат упатствата за скрининг“, рече д-р Панел.

