Рани симптоми на рак на дебело црево што многумина ги игнорираат

0 SHARES Сподели Твитни

Ракот на дебелото црево е еден од најчестите облици на рак, но добрата вест е дека во многу случаи е излечив, ако се открие рано. За жал, многу луѓе ги припишуваат првите знаци на болеста на секојдневните проблеми со варењето и не бараат помош доволно рано. Затоа е важно да се препознаат симптомите и да се консултираат со лекар навреме.1. Промени во празнењето на цреватаЕден од првите симптоми може да биде промена во фреквенцијата на празнење на цревата. Ова вклучува дијареја, запек или чувство дека цревата не се целосно испразнети. Столицата може да стане поретка од вообичаеното. Луѓето често ги припишуваат овие промени на стрес или лоша исхрана. Меѓутоа, ако траат подолго од три недели, треба да посетите лекар.2. Крв во столицатаКрвта во столицата е сериозен знак што не треба да се игнорира. Столицата може да изгледа темно кафеава или црна, а крвта може да не биде видлива со голо око. Иако крварењето може да биде предизвикано од хемороиди или други помали состојби, важно е секогаш да се прегледа од лекар. Дури и најмалите траги од крв можат да укажуваат на сериозен проблем.3. Необјаснета слабост и заморРакот на дебелото црево може да предизвика скриено крварење, што доведува до анемија. Недостатокот на црвени крвни зрнца ја намалува количината на кислород во телото, што резултира со замор, слабост, а понекогаш и тешкотии при дишењето. Ако забележите проблеми со варењето заедно со заморот, задолжително кажете му на вашиот лекар. Анемијата може да се открие со едноставен тест на крвта.4. Абдоминална непријатност и болкаБлага, но постојана непријатност во долниот дел на стомакот, грчеви или надуеност може да бидат рани знаци на болест. Многу луѓе се обидуваат да ги ублажат со лекови што се продаваат без рецепт, мислејќи дека се само нормални дигестивни проблеми. Меѓутоа, ако болката продолжи или се влоши, задолжително побарајте лекарска помош.5. Необјаснето губење на тежинатаАко губите тежина без да ја промените вашата исхрана или ниво на активност, тоа може да биде знак за сериозна болест. Туморите можат да влијаат на вашиот апетит и варење, предизвикувајќи постепено губење на тежината. Ова често се случува незабележано, но ако е придружено со други симптоми како што се замор или промени во навиките на цревата, не го одложувајте прегледот.

Пронајдете не на следниве мрежи: