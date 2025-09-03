Раперката Карди Би ослободена од обвинението за напад врз обезбедување

0 SHARES Сподели Твитни

Раперката Карди Би беше ослободена од обвиненијата за напад во Калифорнија во среда, избегнувајќи парична казна од повеќе милиони долари.

Поротата едногласно ја ослободи 32-годишната уметница откако таа ги негираше обвинувањата дека физички нападнала обезбедување во 2018 година, објави Court TV во вторник.

Случајот се однесуваше на инцидент во Беверли Хилс кога Карди Би, тогаш бремена со своето прво дете, посетила лекарска ординација.

Работничката тврдеше дека добитничката на Греми ја плукнала по лицето и ја изгребала, велејќи дека расправијата ја оставила трауматизирана и ја чинело работата. Таа бара милиони отштета.

Карди Би, чие вистинско име е Белкалис Алманзар, сведочеше дека никогаш не ја допрела жената, инсистирајќи дека расправијата била само вербална. Таа рече дека се чувствувала вознемирено кога вработениот се обидел да ја сними на нејзиниот телефон. Во тоа време таа беше во брак со раперот Офсет.

Раперот и претходно имаше правни проблеми. Пред три години, таа се изјасни за виновна за напад и загрозување од небрежност по тепачка со двајца шанкери во стриптиз клуб во Њујорк. Ѝ беше наредено да отслужи 15 дена општествено корисна работа.

Само една година подоцна, во 2023 година, таа беше под истрага од полицијата за фрлено микрофон во публиката откако беше испрскана со пијалок за време на концерт во Лас Вегас. Тој случај беше отфрлен поради недостаток на докази.

